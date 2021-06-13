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12 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim dizisi reytingleri salladı!

13.06.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Haziran Cumartesi akşamına ilişkin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekranlarda yer alan Kardeşlerim, Survivor ve Savaşçı dizileri arasında yaşanan kapışmada Kardeşlerim zirvedeki konumunu korumaya devam etti. İşte 12 Haziran Cumartesi gününe ait total ve AB sıralaması reyting sonuçları...

12 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim dizisi reytingleri salladı!

12 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 şeklinde ölçülen reyting sonuçlarına göre Atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' adlı dizi ABC ve total olarak ilk onda yer alarak reytingleri alt üst eti. İşte 12 Haziran reyting sıralamasında yer alan dizi ve programlar...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Haziran Cumartesi gününde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Açıklanan listeye göre Total'de 1.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada Fox'ta yayınlanan "Savaşçı" dizisi yer aldı.

12 Haziran reyting sonuçları açıklandı

AB'de 1.sırada “Kardeşlerim”, 2.sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Belçika- Rusya Euro 2020 Karşılaşması”, 3.sırada ise “Survivor” yer aldı.

12 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim dizisi reytingleri salladı!

12 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim dizisi reytingleri salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı dizisi survivor
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