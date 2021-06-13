12 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim dizisi reytingleri salladı!

12 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 şeklinde ölçülen reyting sonuçlarına göre Atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' adlı dizi ABC ve total olarak ilk onda yer alarak reytingleri alt üst eti. İşte 12 Haziran reyting sıralamasında yer alan dizi ve programlar...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Haziran Cumartesi gününde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Açıklanan listeye göre Total'de 1.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada Fox'ta yayınlanan "Savaşçı" dizisi yer aldı.

AB'de 1.sırada “Kardeşlerim”, 2.sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Belçika- Rusya Euro 2020 Karşılaşması”, 3.sırada ise “Survivor” yer aldı.



