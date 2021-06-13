12 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 kanalında her gün yayınlanan ve binlerce kişinin heyecanla izlediği Survivor’da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım arasında geçen mücadelede yarışmacılar dokunulmazlık ödülü için kıyasıya bir rekabete girdi. Peki bu haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynadı. Batuhan ve Poyraz, Ayşe ve Berkay yarı finalde yarıştı. Poyraz Batuhan'ı eledi. Berkay yarı finalde Ayşe'yi eleyerek Poyraz'ın rakibi oldu.

Survivor'da ekrana gelen son bölümde bireysel dokunulmazlık finalinde Berkay ve Poyraz eşleşmesi yaşandı. İkili arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı mücadelede kazanan 5-2'lik skorla Berkay oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Berkay oldu. Berkay haftanın son eleme adayı olarak ise Ayşe'nin ismini verdi. Böylelikle haftanın eleme adayları Batuhan, Aleyna ve Ayşe oldu.

Survivor 2021’de üç eleme adayının belirlenmesinin ardından heyecan dolu büyük eleme 13 Haziran Pazar akşam yaşanacak.



