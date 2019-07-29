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12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

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DÜNYA  | 29.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ın ünlü eğlence merkezi Ayia Napa’da 12 İsrailli turist gencin tecavüzüne uğradığını öne süren 19 yaşındaki İngiliz turist kızın sorgusunda gençlerle kendi isteği ile birlikte olduğunu söylediği ortaya çıktı.

12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olay geçen hafta meydana geldi.

Adı açıklanmayan İngiliz turist kız, polise giderek, İsrailli turistlerin tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

İddiaya göre, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla 12 kişilik İsrailli genç grubu, Ayia Napa’ya geldi.

İsrailli turistler bir mekanda eğlenirken, İngiliz turist kızla tanıştı. Turist kız ile 12 genç bir otele geçti.

Otelde gençlerle birlikte olan kız, polise giderek, ’toplu tecavüze uğradım’ şikayetinde bulundu.

İSRAİL İSTİHBARATI ÇALIŞTI

Olay üzerine gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarıldı. İsrail hükümeti olayı yakın takibe aldı.

İsrail ile Rum güvenlik birimleri kızın cep telefonunu ve otele giriş çıkışlarını inceledi.

Yapılan incelemelerde, genç kızın kendi isteği ile gençlerle birlikte olduğu belirlendi.

Polis de elindeki bulguları genç kızın önüne koydu. Bunun üzerine genç kız, gençlerin tecavüzüne uğramadığını, kendi isteği ile birlikte olduğunu itiraf etti.

Genç kız, polise verdiği ifadesinde, "İsrail kökenli gençler beni odalarına davet etti. Gençlerle birlikte olduğumuz anlarda beni bazı gençler görüntülemeye başladı. Buna öfkelendim. Bunun üzerine polise giderek böyle bir şikayette bulundum" dedi.

12 İsrailli genç serbest bırakılıp, genç kızın yalan beyandan gözaltına alınmasının beklendiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz israil suçlama Ayia Napa turist

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