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12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı! Korkunç anlar...

24.05.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde elektrik tamiratı yapan H.T. (33), onarım için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı ve asılı kaldı. İtfaiye ekipleri H.T.'yi asılı kaldığı yerden indirdi.

12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı! Korkunç anlar...

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kırsal mahallelerde elektrik tamiratı yapan H.T., iddiaya göre arızayı gidermek için güvenlik önlemi almadan 12 metrelik trafo direğine çıktı. Bir süre sonra elektrik çarpan H.T., direkte asılı kaldı.

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Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.T. itfaiye ekiplerinin çıkardığı vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Şokta olduğu belirtilen H.T. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Mardin
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