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12 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Camdaki Kız, Taçsız Prenses, Ömer, Tuzak reyting birincisi kim?

12.01.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ocak 2023 Perşembe gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Fox Tv'de Taçsız Prenses, Tv8'de Tuzak ve Star Tv'de Ömer tekrar bölümü ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

12 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Camdaki Kız, Taçsız Prenses, Ömer, Tuzak reyting birincisi kim?

12 Ocak 2023 reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. 12 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Camdaki Kız, Taçsız Prenses, Ömer, Tuzak reyting birincisi kim? İşte tüm merak edilenler...

12 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ocak 2023 Perşembe gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

REYTİNG

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

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