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  4. 12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorlayan kadının görüntüleri ifşa edildi! Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı

12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorlayan kadının görüntüleri ifşa edildi! Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı

30.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrikalı bir kadın polis memurunun ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir çocukla zorla cinsel ilişkiye girdiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada viral olan görüntülerin sonrasında olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorlayan kadının görüntüleri ifşa edildi! Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde bir kadın polis memurunun yatakta sırt üstü uzandığı anlara yer verildi. 12 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel birliktelik yaşamak için zorlandığı görüntülerde kadının küçük çocuğu bir oyun oynadıklarına dair ikna etmeye çalıştığı dikkatlerden kaçmadı.

HEMEN TUTUKLANDI

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40 yaşındaki Limpopo polis memuru, videonun çeşitli sosyal medya platformlarında yaygınlaşmasının ardından tutuklandı. Haberlere göre, 30 Ocak'ta bir reşit olmayan çocuğa tecavüz şüphesiyle mahkeme huzuruna çıkacak.

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Limpopo İl Polis Komiseri Korgeneral Thembi Hadebe de olayı şiddetle kınadı. Yerel basına konuşan Hadebe, “Görüntüden haberdar olduktan kısa bir süre sonra İl Komiseri, kadın polisin yakalanması ve çocuğu güvenli bir yere götürmek amacıyla Aile İçi Şiddet, Çocuk Esirgeme ve Cinsel Suçlar Birimi'ne olayla ilgili derhal soruşturma başlatma talimatı verdi” dedi.

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