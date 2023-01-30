12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorlayan kadının görüntüleri ifşa edildi! Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde bir kadın polis memurunun yatakta sırt üstü uzandığı anlara yer verildi. 12 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel birliktelik yaşamak için zorlandığı görüntülerde kadının küçük çocuğu bir oyun oynadıklarına dair ikna etmeye çalıştığı dikkatlerden kaçmadı.

HEMEN TUTUKLANDI

40 yaşındaki Limpopo polis memuru, videonun çeşitli sosyal medya platformlarında yaygınlaşmasının ardından tutuklandı. Haberlere göre, 30 Ocak'ta bir reşit olmayan çocuğa tecavüz şüphesiyle mahkeme huzuruna çıkacak.

Limpopo İl Polis Komiseri Korgeneral Thembi Hadebe de olayı şiddetle kınadı. Yerel basına konuşan Hadebe, “Görüntüden haberdar olduktan kısa bir süre sonra İl Komiseri, kadın polisin yakalanması ve çocuğu güvenli bir yere götürmek amacıyla Aile İçi Şiddet, Çocuk Esirgeme ve Cinsel Suçlar Birimi'ne olayla ilgili derhal soruşturma başlatma talimatı verdi” dedi.