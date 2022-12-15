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  4. Görevdeyken polis arabasında cinsel ilişkiye girdi! Telsizi açtığının farkında değildi... ''İç çamaşırımı yırtacaksın!''

Görevdeyken polis arabasında cinsel ilişkiye girdi! Telsizi açtığının farkında değildi... ''İç çamaşırımı yırtacaksın!''

15.12.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles kentinde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Kadın bir polis memurunun vardiya arasındayken emniyet aracında cinsel ilişkiye girdiği ve bunu yaparken yanlışlıkla telsizi açtığı fark edilince, olanlar oldu. Olaya ilişkin soruşturmaların hala devam ettiği aktarılırken, o ses kaydı internet üzerinde ilgi görmeye devam ediyor.

Görevdeyken polis arabasında cinsel ilişkiye girdi! Telsizi açtığının farkında değildi... ''İç çamaşırımı yırtacaksın!''

Kısa süreli yayının ardından, seks eylemini gerçekleştiren memurun Erkekler Merkez Hapishanesinde çalışan bir kadın polis olduğu keşfedildi. Genç kadın, vardiyasına ara verdiği sırada bir park yerinde cinsel ilişkiye girdiği esnada yanlışlıkla telsizini çalıştırdı. Kısa süre sonra yayın kesilse de, konuşmalardan araçta cinsel ilişkiye girdikleri kolayca anlaşılıyordu.

''YIRTACAKSIN''

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Ses kaydında polis memurunun, kahkahalar eşliğinde yanındaki adama ''İç çamaşırımı yırtacaksın'' dediği duyuluyordu. Adamın ise gülerek yanıt verdiği ve "Pekala, o zaman hareket et." dediği duyuldu. Genç kadının kimliği belli olsa da, adamın kim olduğuna dair bir bilgi edinilemedi. Onun da polis memuru olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

KOVULABİLİR

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Los Angeles İlçe Şerif Departmanı Çarşamba günü yaptıkları açıklamada olaydan haberdar olduklarını ve araştırmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca "Departman, uygunsuz davranışlara müsamaha göstermez ve her departman üyesinin, değerlerimizle tutarlı, profesyonel bir şekilde davranmasını bekler." diye açıkladı. Potansiyel cezalar arasında askıya alma ve hatta kovulmanın bile yer alabileceği bildirildi.

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