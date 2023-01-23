Çığlık seslerinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri meslektaşlarını arabada cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinin Brooklyn bölgesinde yaşanan bir olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Otoparkta park halinde duran bir araçtan çığlık seslerinin geldiğinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldiğinde kendilerini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. New York Post’ta yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri meslektaşlarını arabada cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

EVLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Arabada cinsel ilişkiye giren biri kadın diğer erkek ismi açıklanmayan polis memurlarının evli olduğu ortaya çıktı. Memurlardan kadın olanın kocasının geçtiğimiz aylarda yasak aşkı öğrenerek karakolu bastığı ve çevredeki eşyalara zarar verdiği görgü tanıkları tarafından belirtildi.

Polis hakkında soruşturma başlatılırken yasak aşk yaşayan memurlar ilişkilerini kabul etmeyerek suçlamaları da reddetti. İsmi açıklanmayan polis memurlarına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.



