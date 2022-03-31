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12 yıl sonra kavuştular! Kızının öz babasına aşık oldu

31.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı bir çift 12 yıl önce çocuk sahibi olmak için sperm donörü satın almaya karar verdiler. Bu kararın ardından bir kız çocukları oldu. 10 yıl sonra anne Jessica Share, kızı Alice’in DNA’sını merak etti ve mirası hakkında da bilgi edinmek istedi. Anne ve kız biyolojik babayla buluştular.

12 yıl sonra kavuştular! Kızının öz babasına aşık oldu

ABD’li Jessica Share 12 yıl önce bir kadınla evliydi. Birbirini çok seven çift bir aile olmak istediklerine karar verdiler. Jessica ve eşi, 12 yıl önce çocuk sahibi olmak için sperm donörü almak istediklerine karar verdiler. İsimsiz bir donörden sperm satın alan çift bir kız çocuk sahibi oldu. Bu sebeple Jessica, onunla bir ilişki içinde olmayı bırakın, çocuğunun biyolojik babasıyla tanışmayı hayal bile etmiyordu.

On yıl geçtikten sonra Jessica'nın kızı Alice hangi ülkeden olduğunu ve DNA’sını merak etmeye başladı. Testin ardından ulaştıkları isim Aaron Long oldu. Çok geniş bir veritabanı olması Jessica’yı korkutsa da tanışmak istediklerine karar verdiler.

Aaron taksi şoförü olarak çalışan, ekstra para kazanmak için de spermlerini bağışlayan bir adamdı. Daha önce donör olduğu çocuklar pek kendisi bulmaya girişmese de, Aaron çocuklarını görmek için istekliydi. İlk buluşmalarından önce Jessica ile Facebook'ta mesajlaşan Aaron, biyolojik kızına benzediğini hissetti.

sperm

'PERİ MASALI GİBİ'

Birlikte iki haftalık tatile çıkan Jessica, Aaron ve Alice, uzun zamandır tanışıyormuş gibi hissettiler ve çok eğlendiler. Jessica ve Aaron Long şimdi güzel bir birliktelik yaşıyorlar ve çok mutlu bir ilişki içindeler.

Aaron "Alice ve ben çok iyi anlıyoruz, benzer mizaçlarımız var, beni babası değil, annesinin erkek arkadaşı olarak görüyor. 12 yıldır başka bir ebeveyni vardı. Biz arkadaşız, birlikte yaşıyoruz. Bu bizim için peri masalı gibi." dedi.


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