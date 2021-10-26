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12 yılda 5 kıtayı gezdiler! İneklerini satarak dünya turu yapan çift 37 ülke ve 86 şehir gezdi

26.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Balveren beldesinde çiftçilikle geçinen Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, dünyayı geziyor.

12 yılda 5 kıtayı gezdiler! İneklerini satarak dünya turu yapan çift 37 ülke ve 86 şehir gezdi

5 çocuk sahibi Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, 12 yıl önce Suriye, Irak, İran gibi yakın ülkeler ile dünya turuna başladı. Daha sonra rotayı genişleten Feyzullah ve Taybet Artuç, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi. Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, gittikleri ülkelerde yöresel kıyafetlerle hem halay çekip hem de geziyor.

“2-3 BUZAĞI SATARAK GEZİ PARASINI ÇIKARTIYORUZ”

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Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi parası çıkardıklarını belirten Feyzullah Artuç, “Amacım dünyayı görmek, insanları tanımak, yabancı dil ve dilleri bilmek, ülkelerin yaşam tarzları, sosyal ve ekonomik durumları, yönetim şekli ve coğrafi konumlarını öğrenmek istedik. Bunda da pişman değiliz. Tekrar dünyaya gelsem, tekrar gezerim. Biz önce Türkiye’yi gezdik. İnsan gezdikçe dünya daralıyor. İnsanın ufku açılıyor.” dedi.

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Gelecek yıl Amerika vizesi için başvuracaklarını söyleyen Artuç, “Sonra komşu ülkeleri gezmeye başladık. Sonra neden uzak ülkelere gitmeyelim dedik. Aslında bütün dünyayı gezmeyi amaçlıyoruz. Gelecek sene Amerikan vizesine başvuracağım. Bu iki buzağı baharda satsam, 10 binden aşağı satmam. 10 bin artı 10 bin daha biz rahatlıkla yabancı bir ülkeye gidebiliriz. Biz gelirimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Biz çiftçiyiz, kendi emeğimizle geçimimizi sağlıyoruz. Biz kendi yöresel kıyafetlerimiz ile genelde gezdik. Bu da insanların ilgisini de çekti. Biz gittiğimiz ülkelerde halay çektiğimizde vatandaşlar bizleri izliyordu” diye konuştu.

(İHA)

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Şırnak Paris
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