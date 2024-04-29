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  4. 120 milyon lira bütçeyle çekmişti! Mahsun Kırmızıgül, Prestij Meselesi filminden zarar ettiğini açıkladı

120 milyon lira bütçeyle çekmişti! Mahsun Kırmızıgül, Prestij Meselesi filminden zarar ettiğini açıkladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.04.2024 14:46
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Yaptığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, 2023'te gösterime giren ve 120 milyon lira bütçeyle çekilen 'Prestij Meselesi' filminden zarar ettiğini açıkladı.

120 milyon lira bütçeyle çekmişti! Mahsun Kırmızıgül, Prestij Meselesi filminden zarar ettiğini açıkladı

Müzikteki başarısını sinema ve dizi sektöründe de ispatlayan Mahsun Kırmızıgül son dönemlerde sık sık adından söz ettiriyor.

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Yaptığı yapımlarla çok konuşulan Mahsun Kırmızıgül 'Prestij Meselesi' adlı sinema filminden zarar ettiğini açıkladı.

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2022'de 120 milyon lira bütçeyle çekilen film, 2023'te gösterime girdi. Gösterim dönemi, 6 Şubat depremlerine denk gelen 'Prestij Meselesi', bu nedenle beklentilerin altında gişe yaptı.

"ÇEKİLMEYİNCE RAHATSIZ OLUYORSUN"

Konuyla ilgili konuşan Kırmızıgül, şunları ifade etti:

"Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun."

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90’lı yıllarda Prestij Müzik’le yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in şöhrete uzanan yolculuğunu konu alan film, 8 haftada 100 bin 506 kişi tarafından izlenmiş ve yaklaşık 8 milyon lira hasılat elde etmişti.

Vitrin


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