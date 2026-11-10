120 yıldır gölün ortasında dik duruyor! bu kütüğün sırrını kimse çözemedi

Krater Gölü'ndeki sıra dışı ağaç kütüğüne ilişkin ilk kayıtlar 1896 yılına uzanıyor. Jeolog ve kaşif Joseph Diller, gölde su üzerinde dikey biçimde duran, parçalanmış ve beyazlaşmış bir ağaç gövdesi gözlemledi.

Diller, beş yıl sonra yaptığı incelemede kütüğün ilk görüldüğü noktadan yaklaşık 400 metre uzaklaştığını fark etti.

Sonraki gözlemler ise bu ilginç ağacın herhangi bir belirgin itici gücü olmamasına rağmen yalnızca bir gün içerisinde 6 kilometreden fazla yol alabildiğini ortaya koydu.

Kütüğün göl içerisinde nasıl hareket ettiği ve bu sırada dikey konumunu nasıl koruduğu ise aradan geçen yıllara rağmen tam olarak açıklanamadı.

450 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Araştırmalara göre karbon tarihleme yöntemi, 'Gölün Yaşlı Adamı'nın en az 450 yıllık olabileceğine işaret ediyor. Bu sürenin en az 120 yılını Krater Gölü'nün sularında geçirdiği düşünülüyor.

ABD'nin en derin, dünyanın ise en derin dokuzuncu gölü olarak bilinen Krater Gölü'ndeki kütüğün büyük olasılıkla bir heyelan sonucunda suya sürüklendiği tahmin ediliyor. Ağaç türünün ise baldıran ağacı (hemlock) olduğu düşünülüyor.

Ancak asıl şaşırtıcı olan, yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve 61 santimetre çapındaki kütüğün yıllardır yatay değil, neredeyse tamamen dikey biçimde yüzmesi.

FİZİK KURALLARINA MEYDAN OKUYAN DURUŞU MERAK KONUSU

Normal şartlarda su üzerinde yüzen ağaç gövdeleri yatay konumda bulunur. Bunun nedeni, yüzen bir cismin ağırlık merkezi ile kaldırma kuvvetinin uygulandığı nokta arasındaki dengenin cismin konumunu belirlemesidir.

Ancak Krater Gölü'ndeki bu kütük, alışılmışın dışında bir dengeye sahip. Suyun üzerinde kalan kısmı parçalanmış, rengi değişmiş ve zamanla aşınmış olsa da gövdenin bu bölümü oldukça geniş ve yüzebilir durumda.

Hatta geçmişte çekilen bir fotoğrafta bir park görevlisinin kütüğün üzerinde ayakta durduğu görülüyor. Bazı bilim insanları, ağacın su dışında kalan kuru bölümü ile su altında kalan ve suyu emerek ağırlaşan kısmı arasındaki ağırlık dengesinin bu sıra dışı duruşu açıklayabileceğini düşünüyor.

KAYALARIN KÜTÜĞÜ DİK TUTMUŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Crater Lake Institute tarafından paylaşılan en güçlü teorilerden birine göre kütük, bir asırdan uzun süre önce göle sürüklendiğinde köklerine dolanmış kayalar sayesinde dik konumda kalmış olabilir.

Bu kayaların başlangıçta doğal birer çapa görevi gördüğü, zamanla köklerden ayrıldıkları sırada ise ağacın su altında kalan bölümünün suyu emerek ağırlaştığı tahmin ediliyor. Böylece kütük, kayalar ortadan kalktıktan sonra bile dikey konumunu koruyabilecek bir dengeye ulaşmış olabilir.

Ancak bu teori henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. Krater Gölü'nün berrak suları sayesinde ağacın kökleri görülebilmesine rağmen bugün köklerin arasında herhangi bir kaya parçasına rastlanmıyor. Ayrıca geçmişte kütüğe bağlı kayalar görüldüğüne ilişkin doğrulanmış bir kayıt da bulunmuyor.

Krater Gölü Ulusal Parkı ekoloğu Mark Buktenica ise CBS'ye yaptığı açıklamada gizemin çözülememesiyle ilgili, "Bilinmeyenler olmasından rahatsız değilim" anlamına gelen sözleriyle dikkat çekmişti.

KÜTÜK DURDURULUNCA AĞUSTOS AYINDA KAR YAĞDIĞI İDDİA EDİLDİ

"Gölün Yaşlı Adamı" hakkındaki gizemler yalnızca fiziksel özellikleriyle sınırlı değil. Bölge halkı arasında bu ağacın hava durumunu bile etkileyebildiğine yönelik ilginç bir inanış bulunuyor.

Bu inanışın kaynağı 1980'li yılların sonlarında gölde gerçekleştirilen denizaltı araştırmalarına dayanıyor.

Araştırmalar sırasında olası seyir kazalarını önlemek amacıyla hareketli kütüğün bir adanın kıyısına bağlandığı belirtildi.

Bölge sakinlerinin aktardığına göre kütük sabitlendiği anda açık ve güneşli hava yerini fırtınalı koşullara bıraktı.

Üstelik kısa süre sonra ağustos ayında kar yağmaya başladı.

Kütüğün yeniden serbest bırakılmasının ardından havanın tekrar açıldığı öne sürüldü. Bu olay, zamanla ağacın hava durumunu kontrol edebildiğine ilişkin söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ancak söz konusu hava değişimiyle kütüğün sabitlenmesi arasında bilimsel olarak kanıtlanmış bir neden-sonuç ilişkisi bulunmuyor.

120 YILLIK GİZEM HALA ÇÖZÜLEBİLMİŞ DEĞİL

Krater Gölü'nün ortasında dikey biçimde yüzmeye devam eden "Gölün Yaşlı Adamı", hem bilim insanlarının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Nasıl dik durduğu, kendi kendine hareket ediyormuş gibi görünmesine neyin neden olduğu ve yıllardır bu dengesini nasıl koruduğu henüz kesin olarak açıklanabilmiş değil.

Bilim dünyasının ortaya koyduğu teoriler gizemin bazı yönlerine ışık tutsa da yaklaşık 120 yıldır gölde yüzen bu sıra dışı ağaç kütüğü, doğanın hala cevaplanmayı bekleyen ilginç sorularından biri olmayı sürdürüyor.

Foto kaynak: Wikimedia Commons