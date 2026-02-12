Mynet Trend

120 yıllık binalarda asırlık ısıtma sistemi

İçerik devam ediyor

Giresun’un tarihi Zeytinlik semtinde yer alan tescilli konaklarda bulunan asırlık ısıtma sistemi, geçmişin mühendislik zekasını günümüze taşıyor. Yaklaşık 120 yıl önce inşa edilen konaklarda kullanılan ve halk arasında 'peç' olarak bilinen çift yönlü ısıtma düzeni, tek bir noktada yakılan ateşle geniş yaşam alanlarını ısıtabiliyor.

Giresun’un sivil mimari mirasının en değerli örneklerini barındıran Çınarlar Mahallesi Zeytinlik semtinde eski dönemlerin mühendislik zekasını yansıtan tarihi ısıtma sistemleri günümüzde kullanılmasa da bazı binalarda korunmaya devam ediyor.

Yaklaşık 120 yıl önce inşa edilen konaklarda kullanılan ve halk arasında "peç" olarak da bilinen bu sistem, hem tasarrufu hem de estetiği bir arada sunuyor.

TEK ATEŞLE TÜM BİNA ISINIYOR

Zeytinlik semtinde bir dönem hükümet konağı, karakol, okul, günümüzde ise kütüphane olarak kullanılan tarihi binada korunan sistemin bugünkü kalorifer sistemlerinin atası olduğu belirtildi. Peç sistemiyle ilgili bilgi veren kütüphane görevlisi Yetgin Yılmaz, "Sistemin en dikkat çekici özelliği ise duvarın içine gömülü, çift taraflı bir yapıya sahip olması. Yanma işlemi bir odadan gerçekleştirilmektedir. Bu sistem çift yönlüdür. Bir tarafta yanma düzeneği varken, arka tarafta sadece dekoratif bir gövde devam eder. Odaları arkalı önlü ısıtmasının yanı sıra, bacanın gidişatı sayesinde üst katları da ısıtabiliyordu" dedi.

4.85 METRELİK TAVANLARA ÖZEL ÇÖZÜM

Tarihi konakların yüksek tavan yapısı nedeniyle ısınmanın zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Buranın tavan yüksekliği 4 metre 85 santimetre civarında. Isı önce tavanı ısıtır, sonra aşağıya iner. O zamanın şartlarında meşe ve gürgen gibi kalorisi yüksek odunla yakılan bu sistem, bu kadar geniş hacimli odaları mükemmel şekilde ısıtabiliyormuş. Hala bu verimliliğe şaşırıyoruz. Duvarlarda herhangi bir patlama ya da çatlama görünmüyor.

Zeytinlik semtinde modern doğalgazlı sistemler yaygınlaşmadan önce bu sistem kentin lüks ve konfor sistemi olarak kullanılıyordu" dedi.

Kaynak: İHA

