Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer yarıldı, dev çukur her şeyi yuttu! Çinlilerin soğukkanlılığı hayrete düşürdü

Çin'in Şanghay kentinden gelen görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyayı kasıp kavuran görüntülerde yerin çöktüğü, devasa bir çukur oluştuğu görüldü. Çukurun hemen dibindeki Çinlilerin sakinliği ise şaşırttı.

Yer yarıldı, dev çukur her şeyi yuttu! Çinlilerin soğukkanlılığı hayrete düşürdü

Çin'den gelen görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu. Şanghay'da metro inşaatının sürdüğü güzergahtaki kavşakta çökme meydana geldi.

ÇÖKMENİN NEDENİ BELLİ OLDU

Yerel medyadaki haberlere göre, Minhang ilçesinde Çişin ile Li'an caddelerinin kesiştiği kavşağın bir bölümü çöktü.

Çökmenin, kavşağın bitişiğinde süren metro inşaatındaki teknik hatadan kaynaklandığı bildirildi.

Yer yarıldı, dev çukur her şeyi yuttu! Çinlilerin soğukkanlılığı hayrete düşürdü 1

CADDEYİ YUTAN BOŞLUK

Sosyal medyada yayılan güvenlik kamerası görüntülerinde çökme sırasında kavşağın geçtiği caddenin büyük bölümünün adeta boşlukta yutulması dikkati çekti.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Çin'de altyapı ve inşaat hataları nedeniyle özellikle arazinin geçirgen olduğu eski nehir yatakları gibi bölgelerde oluşan çukur ve boşluklar, zaman zaman çökmelere sebep oluyor.

Şanghay'ın Minhang ilçesinde Ocak 2024'te kanalizasyon borusunun patlaması sonucu yolda 10 metrelik çökme meydana gelmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
120 yıllık binalarda asırlık sistem: Görenler hayran kalıyor120 yıllık binalarda asırlık sistem: Görenler hayran kalıyor
Şifonyerin altından yeraltı demiryolu geçidi çıktıŞifonyerin altından yeraltı demiryolu geçidi çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin Şanghay çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.