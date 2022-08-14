13 Ağustos Masterchef Beef Rendang tarifi, Beef Randang nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Beef Randang Endonezya’ya özgü bir et yemeğidir. Tüm dünyada sevilerek tüketilen bu yemeğin yapımında etin yanı sıra bolca baharat bulunmaktadır. Yemeğin içerisinde kullanılan zengin baharatlar etin lezzetine lezzet katmaktadır. Beef Randang yemeğini hâlâ denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir.

BEEF RANDANG TARİFİ

Malzemeler

1.5 kg az yağlı sığır eti

8 tane arpacık soğan

3 diş sarımsak

Yarım litre hindistan cevizi sütü

2 çay kaşığı kişniş tohumu

2 çay kaşığı rezene tohumu

2 çay kaşığı kimyon tohumu

5 tane karanfil

4 küçük acı kırmızı biber

4 ince dilim limon kabuğu

1 çorba kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı esmer şeker

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

1 tarçın çubuğu

Yapılışı

Etleri orta büyüklükte çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayın.

Hindistan cevizi sütünü bir tavanın içinde koyup, kaynatın. Burada önemli nokta sütün altın kahve rengine dönene kadar kaynamasıdır. Gerekirse az miktarda su eklenebilir. Gerekli rengi alınca soğuması için kenara alın.

Bir blender veya mutfak robotu kullanarak arpacık soğanı, sarımsak, biber, zencefil ve limon suyu ve kabuğunu bir macun kıvamına gelene kadar çektirin.

Daha sonra kişniş, rezene, kimyon ve hindistan cevizini öğütün.

Ardından sütü tekrar ateşe alın ve süte öğütülmüş kişniş, rezene, kimyon ve hindistan cevizi ekleyin; sürekli karıştırarak 3 ila 4 dakika pişirin.

Eti de tavaya ekleyin; orta ateşte 3 ila 4 dakika daha veya etler kızarana kadar pişirin.

Son olarak şeker, hindistancevizi, karanfil, tarçın çubuğu, hindistancevizi sütü karıştırın. Malzemeleri kaynatın, ısıyı düşürün ve et yumuşayana kadar (yaklaşık 1 saat) pişirin. Damak tadınıza göre tuz ilave edip, servis yapabilirsiniz

AFİYET OLSUN!



