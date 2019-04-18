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13 yaşında kendi evini inşa etti! Bir de içini görün

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 18.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Luke Thill 13 yaşında akranlarına ilham verecek bir şey yaptı! Yaşıtları gibi telefonla ya da bilgisayar oyunuyla oynamak yerine kendine küçük bir ev inşa etti! Evin içini görünce şoke olacaksınız...

13 yaşında kendi evini inşa etti! Bir de içini görün

Henüz ortaokula giden öğrencilere dikkat edin! Her gördüğünüzde ya elinde telefon vardır ya da oyun oynamak için konsol. Fakat şimdi tanışacağınız çocuk ne akıllı telefonlarla ne de oyun konsollarıyla ilgileniyor.

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Luke Thill son zamanlarda "Tiny Houses" yani "Küçük Evler" adı altında açtığı YouTube kanalıyla popüler oldu. Ama Thill'i asıl popüler yapan şey 13 yaşındayken tek başına inşa ettiği ev.

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Daha da genç yaştan bu yana evinin bahçesine kendine ait bir ev yapmak isteyen Luke nihayet kolları sıvadı ve toplam bin 500 dolar harcayarak, hayalindeki o minik evi yaptı.

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Kendi YouTube kanalında açıkladığına göre bu evi inşa etme fikri bir yaz günü sıkıldığında aklına gelmiş. Biraz araştırma yaptıktan sonra Luke hayalindeki evi inşa etmeye başlamış.

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YAPILIŞI:

Luke inşaat malzemelerini almak için para biriktirmeye başladı. Komşularının çimlerini biçmekten tutun, komşularının köpeklerine dolaştırmaya kadar her şeyi yapıp evi inşa etmek için parasını biriktirdi.

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Hatta Luke’un elektrikten anlayan bir arkadaşı, garajını temizlemesi halinde elektrik tesisatını bizzat kuracağını söyledi.

Evin inşasında gerekli olan materyallerin %75’ini de babaannesinin kullanılmayan evinin bahçesinden aldı. Evinin kapısını ise amcasının bir arkadaşı hediye etti.

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EVİN ÖZELLİKLERİ

8 metrekarelik evinin uzunluğu 3 metre. Genişliği ise 1.5 metre. Luke'un hayalini gerçekleştirdiği bu minik evde elektrik var ancak su tesisatı henüz yok. Tabii ki evin tamamını tek başına yapmasını beklemediniz değil mi? Şu an 15 yaşında olan Luke ilk evin inşasında yakınlarından olabildiğince yardım aldı. Luke'un babası Greg, oğlunun hayallerini gerçekleştirmesi için direk para vermek yerine bunun için uğraşmasını istediğini söyledi.
Greg oğlu ile verdiği bir röportajda “Bir çocuğun bilgisayar oyunları oynamak yerine böyle bir şeyle meşgul olması harika” dedi.

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Ev birçok yönden bir gencin rüyası, dinlenebileceğiniz ve takılabileceğiniz özel bir mabet gibi...

Mikrodalga fırın, TV ve yatak bulunuyor. Arka bahçesinde bile barbekü alanı kurdu. Luke hatta okuldan geldikten sonra hemen bu eve gelip ödevlerini yapıyor zaman zaman da eve dönmek yerine burada uyuyor.

"Yaşıtlarıma böyle bir şey yapmanın ne kadar kolay olduğunu göstermek istiyorum" diyen Luke şimdilerde kendi YouTube kanalında önerilerini paylaşıyor, yeni tasarımları hayata geçiriyor.

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