13 yaşında kendi evini inşa etti! Bir de içini görün

Henüz ortaokula giden öğrencilere dikkat edin! Her gördüğünüzde ya elinde telefon vardır ya da oyun oynamak için konsol. Fakat şimdi tanışacağınız çocuk ne akıllı telefonlarla ne de oyun konsollarıyla ilgileniyor.

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Luke Thill son zamanlarda "Tiny Houses" yani "Küçük Evler" adı altında açtığı YouTube kanalıyla popüler oldu. Ama Thill'i asıl popüler yapan şey 13 yaşındayken tek başına inşa ettiği ev.

Daha da genç yaştan bu yana evinin bahçesine kendine ait bir ev yapmak isteyen Luke nihayet kolları sıvadı ve toplam bin 500 dolar harcayarak, hayalindeki o minik evi yaptı.

Kendi YouTube kanalında açıkladığına göre bu evi inşa etme fikri bir yaz günü sıkıldığında aklına gelmiş. Biraz araştırma yaptıktan sonra Luke hayalindeki evi inşa etmeye başlamış.

YAPILIŞI:

Luke inşaat malzemelerini almak için para biriktirmeye başladı. Komşularının çimlerini biçmekten tutun, komşularının köpeklerine dolaştırmaya kadar her şeyi yapıp evi inşa etmek için parasını biriktirdi.

Hatta Luke’un elektrikten anlayan bir arkadaşı, garajını temizlemesi halinde elektrik tesisatını bizzat kuracağını söyledi.