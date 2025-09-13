13 yaşındaki erkek rolüyle kız çocuklarını kandırdı! Açık fotoğraflar isteyip şantaj yaptı

Kız çocuklarını, kendisine açık fotoğraflar göndermeleri için kandırmak amacıyla 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna benzer pozlar veren ve daha sonra bu görüntüleri şantaj olarak kullanan bir adam tutuklandı.

SADECE İKİ YIL CEZA ALDI

26 yaşındaki sapık, 13-16 yaşlarındaki 11 kızla, ergenlik çağındaki bir erkek çocuğu kılığında iletişime geçerek, onları kandırarak kendisine çocuk istismarı içerikli materyaller göndermelerini sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Çocuk Koruma Operasyonu soruşturmacıları ve adli tıp uzmanları, Liverpoollu adamın evine baskın düzenleyerek bir bilgisayar ve cep telefonuna el koydu.

Cuma günü Campbelltown Yerel Mahkemesi'nde sekiz suçtan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.