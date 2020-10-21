HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum

13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 09:04 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 13 yaşındaki oğlu öldürülen acılı anne Sabiha Tunç'u isyan etti. Katil zanlısının akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek cezaevinden çıkmaya çalıştığını söyleyen anne Tunç, "Oğlum öldüğü günden bu yana bıçak görmeye dayanamıyorum. Her bıçak gördüğümde oğlumun ölümü aklıma geliyor. Bıçak göreceğimi bildiğim için mutfağa girmeye korkuyorum." dedi.

Eşinden boşandıkan sonra 3 çocuğu ile birlikte yaşamaya başlayan Sabiha Tunç'un en küçük oğlu Hüseyin Nasrullah Çelik, geçen yıl doğum günü olan 30 Temmuz günü Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı ancak geri dönmedi. Yapılan kayıp başvurusu üzerine polis, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından çocuğun son olarak mahallede marketi bulunan Murat Çekiç (36) ile olduğu belirlendi. 'Çocuk istismarı' suçundan sabıkalı olan Çekiç'in kenti terk ettiği saptandı. Polis peşine düştüğü Murat Çekiç'i 3 Ağustos 2019 günü Antalya'da yakaladı. Gözaltına alınan Çekiç, sorgusunda Hüseyin Nasrullah Çelik'i 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki boş araziye attığını itiraf etti. Çekiç'in gösterdiği yerde cesedi bulunnan çocuk toprağa verilirken, katil zanlısı tutuklanarak cezaevine koyuldu.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Murat Çekiç hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen hafta görülen duruşmasında, sanık avukatları Çekiç'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebinde bulundu. Duruşma ertelenirken, adliye bahçesinde sinir krizi geçiren anne Sabiha Tunç, oğlunu öldüren sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, cezaevinden çıkmak istediğini söyledi. Tunç, "Oğlumun katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

7b4092dee9ff8a8d06c5de83da540be3

'MUTFAĞA GİRMEYE KORKUYORUM'

Anne Tunç, her bıçak gördüğünde oğlunun öldürülmesinin aklına geldiğini anlatarak, "Bir yılı aşkın zamandır sürekli ağlıyorum. Oğlumun arkasından gözyaşı döküp duruyorum. Küçücük oğlum bıçaklanarak, öldürüldü. Her bıçak gördüğünde yaşadığı acı aklıma geliyor ve perişan oluyorum. Oğlum öldüğünden bu yana bıçak görmeye dayanamadığım için mutfağa giremiyorum. Bıçak göreceğimi bildiğim için mutfağa girmeye korkuyorum" dedi.

Oğlunun katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını, çocuk ve kadın öldürenlerin idam edilmesini isteyen Sabiha Tunç, şöyle devam etti:

"Her bıçak gördüğümde elim- ayağım titriyor. Katilin oğlum Hüseyin’i nasıl bıçakladığı aklıma geliyor. Ben yemek yapmaktan artık nefret ediyorum, bıçak kullanmaktan nefret ediyorum. Ben kafayı yedim artık ne yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Avukatları katilin akıl dengesinin yerinde olmadığını savunuyorlar ki; tahliye olsun. Peki akli dengesi yerinde değilse nasıl ehliyet alıyor, nasıl market işletiyor, nasıl evlenip çoluk çocuk sahibi oluyor? Akli dengesi yerinde olmayan insan bunları yapamaz ama bu yapıyor. Ben artık avukatların savunmalarını dayanamadım ve adliye bahçesinde isyan ettim. İdamın gerçekten gelmesini istiyorum. Bu çocuk katillerinin, kadın katillerinin idam edilmesini istiyorum. İdam gelsin bu katiller sorgusuz idam edilsin. Bir daha böyle şeyler olmasın, annelerin içi yanmasın. Çünkü benim içim cayır cayır yanıyor. Ben ne yaparsam yapayım içindeki ateşi söndüremiyorum."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayalıklarda tehlikeli eğlence! Kayalıklarda tehlikeli eğlence!
Erzincan'a kar yağdıErzincan'a kar yağdı
KPSS sonuçları açıklandı mı?KPSS sonuçları açıklandı mı?
En Çok Okunan Haberler
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi
Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu: Benim geleceğimi mahvetti
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu! Binayı söküp götürmüş
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın
Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın
Kilidini kıramadıkları bisikletten geriye sadece tekeri kaldı
Yok artık dedirten görüntü
Erzincan'a kar yağdı
Erzincan'a kar yağdı
Antalya'da kayalıklarda tehlikeli eğlence
Kayalıklarda tehlikeli eğlence
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.