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    4. 13 yıl sonra yeniden bir aradalar! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı yayınlandı

    13 yıl sonra yeniden bir aradalar! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı yayınlandı

    18.10.2023 16:02 | Son Güncelleme:
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    Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde yeniden bir araya geldi. Hayranlarının özlemle beklediği ikilinin 24 Kasım'da yayınlanacak filminin fragmanı şimdiden beğeni topladı.

    Çekimlerinin New York'ta yapıldığı başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu paylaşımda "Tarihin en iyi ikilisi", "Başka bir evrende Behlül ve Bihter kaçtığında" yorumları yapıldı.

    İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi; New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Beraber çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır. O da ikisinin de evli olması.

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    Anahtar Kelimeler:
    Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ

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