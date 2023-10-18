13 yıl sonra yeniden bir aradalar! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı yayınlandı

Çekimlerinin New York'ta yapıldığı başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu paylaşımda "Tarihin en iyi ikilisi", "Başka bir evrende Behlül ve Bihter kaçtığında" yorumları yapıldı.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi; New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Beraber çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır. O da ikisinin de evli olması.







