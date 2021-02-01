14.14 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatlerin omurgasında bulunan akrep ve yelkovan gün içerisinde birbirlerine kavuşmak için sürekli hareket halindedir. Şimdilerde dijital saatlerin daha revaçta olduğunu elbette ki biliyoruz. Ancak o akrep ve yelkovanın enerjisi yeni nesil saatlere bile işlenmiştir. Hasretle birbirine kavuşmayı bekleyen iki sevgili gibi akrep ve yelkovan 24 saat boyunca Yeşilçam filmlerini aratmayacak bir romantizm içindedir. Bu romantizmden siz ve sevdiğinizi kişinin nasiplenmemesi çok büyük acımasızlık olurdu, değil mi?

Akrep ve yelkovanın gittiği yollar üzerinde birbirlerine tutkuyla kavuştukları dakikalar da vardır. Çift saat olarak bilinen bu bir dakika siz ve sevdiğiniz kişinin hislerini de tercüme eder. Tesadüf eseri 14.14 saatiyle karşılaştığınızı varsayalım. Bu noktada enerjisel olarak sevdiğiniz kişinin size iletmek istediği bir mesaj olduğunu bilmelisiniz. Peki 14.14 saat anlamı nedir? 14.14 çift saat ne anlama gelir?

Zaman insanın elinden akıp giden en değerli hazinedir. Kişisel gelişim kitaplarında zamanın ön görülemez bir şekilde akıp gitmesi onun değerini ortaya koyar. Bu değer içinde şu an elimizde olan tek şeydir. Geçmiş, geri getiremeyeceğimiz kadar uzak; gelecek ise sonunu bilmediğimiz bir maceradır. Elimizde sadece şu anımız olduğuna göre bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Saat ritüeli de işte tam bu noktada yani anda devreye girer. Sevdiğiniz ya da aklınızda olan kişinin size o an söylemek istediklerini tesadüf eseri gördüğünüz bu rakamlar bütün açıklığıyla ifade eder. En yakınınızda bulanan saate göz ucuyla baktıysanız ve 14.14’ü gösteriyorsa artık saat ritüeli oyununu oynamaya hazırsınız demektir. Peki bu oyun nasıl oynanacak?