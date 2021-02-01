14.14 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatlerin omurgasında bulunan akrep ve yelkovan gün içerisinde birbirlerine kavuşmak için sürekli hareket halindedir. Şimdilerde dijital saatlerin daha revaçta olduğunu elbette ki biliyoruz. Ancak o akrep ve yelkovanın enerjisi yeni nesil saatlere bile işlenmiştir. Hasretle birbirine kavuşmayı bekleyen iki sevgili gibi akrep ve yelkovan 24 saat boyunca Yeşilçam filmlerini aratmayacak bir romantizm içindedir. Bu romantizmden siz ve sevdiğinizi kişinin nasiplenmemesi çok büyük acımasızlık olurdu, değil mi?
Akrep ve yelkovanın gittiği yollar üzerinde birbirlerine tutkuyla kavuştukları dakikalar da vardır. Çift saat olarak bilinen bu bir dakika siz ve sevdiğiniz kişinin hislerini de tercüme eder. Tesadüf eseri 14.14 saatiyle karşılaştığınızı varsayalım. Bu noktada enerjisel olarak sevdiğiniz kişinin size iletmek istediği bir mesaj olduğunu bilmelisiniz. Peki 14.14 saat anlamı nedir? 14.14 çift saat ne anlama gelir?
Zaman insanın elinden akıp giden en değerli hazinedir. Kişisel gelişim kitaplarında zamanın ön görülemez bir şekilde akıp gitmesi onun değerini ortaya koyar. Bu değer içinde şu an elimizde olan tek şeydir. Geçmiş, geri getiremeyeceğimiz kadar uzak; gelecek ise sonunu bilmediğimiz bir maceradır. Elimizde sadece şu anımız olduğuna göre bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Saat ritüeli de işte tam bu noktada yani anda devreye girer. Sevdiğiniz ya da aklınızda olan kişinin size o an söylemek istediklerini tesadüf eseri gördüğünüz bu rakamlar bütün açıklığıyla ifade eder. En yakınınızda bulanan saate göz ucuyla baktıysanız ve 14.14’ü gösteriyorsa artık saat ritüeli oyununu oynamaya hazırsınız demektir. Peki bu oyun nasıl oynanacak?
Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital olmasına bakmadan bir saattir. Göz hizanızda bir saat yoksa teknoloji çağının nimetlerinden yararlanarak telefonunuzun ekranına da bakabilirsiniz. İçinizden gelen bir dürtüyle tamamen tesadüf eseri saate baktığınızda ekranda 14.14’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 14.13 ise ve 1 dakika sonra 14.14 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün inanç sistemi alt üst olur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 14.14’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı arttırmayı başardıysak sırada 14.14 saat anlamı var.
14.14 saat diliminin en genel anlamı, sevdiğiniz kişinin sizinle olan ilişkisini daha ileri bir boyuta taşımak isteğidir. Başka bir ifadeyle evliliğe hazır olmanızda fayda var diyebiliriz. Henüz evlilik yolunda adım atmayı planlamıyorsanız bunu kesin bir dille belirtmeniz gerekir. Aksi durumda karşı tarafı büyük bir hayal kırıklığına uğratmanız kaçınılmaz olur. Yakın zaman içerisinde sevdiğiniz kişinin evlilik teklifi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelecek planları yapılmaya başlandı bile...
Bu saat diliminin yansıması olarak “Temperance” tarot kartı sizlere eşlik eder. Bu kart bilgeliği müjdeler ve geçmişin getirdiği yorgunlukların bitireceğini söyler. Geleceğin dinginlik ve huzur içinde geçeceğini işaret eder. İçinizden gelenleri dışarıya yansıtmak ve hedeflerinize ulaşmak için bu zamanı çok iyi değerlenmenizi tavsiye ediyoruz. Bu yüzden sabırlı ve sakin olmanız gereken bir dönem içerisindesiniz.
14.14 saat dilimi içerisinde 1-4-14 ve toplamı olacak şekilde 28 rakamını barındırır. Bir rakamı yeni başlangıçları, güveni, yaratıcılığı, liderliği ve hareketliliği gösterir. Dört rakamı ise, sadakati ve güvenilir biri olduğunuzu gösteririz. Organizasyon yapmak doğuştan gelen bir yeteneğiniz gibidir. Bu sayının size verdiği mesaj ise içsel alanlarınıza yönelerek sakin ve sevgi dolu taraflarınızı açığa çıkartmanızı öneriyoruz. On dört rakamı ise, içerisinde 1-4 rakamlarının dengesini barındırır. Uyum sağlama ve denge kurma konusunda sizlerin yeni bir döneme geleceğini söyler. Aynı zamanda sevgi frekansı üzerinden hayatınızı toz pembe gözlüklerin arkasından görmeye başlayacaksınız. Yirmi sekiz rakamı ise, içerisinde bulunduğunuz durumun genel bir şekilde ifade edilişini sunar. Belirsizlik ve kararsızlık içinde olduğunuz bu zorlu süreç üst üste başarılar elde edersiniz. Eski devir kapandı ve yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Huzurla ve mutlulukla birlikte yaşadığınız aşk evreni sizleri sarmaya başlayacak.
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