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15.15 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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15.15 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşk ne güzel bir duygu değil mi? Aşk sizi bulduğunda bütün varlığınızla onu hissedersiniz. Aşk olmaz denilenleri oldurtan mistik bir duygudur. Aşık olduğunuzda hayatınızın büyük bir bölümü bir anda o işi oluverir. Hatta birçok kişinin aşık olduğu insanla iletişim kurabilmek için telefonun başında beklediğini bile söylesek abartılı olmaz. İşte bu merakınız sırasında saatler size beklediğiniz cevapları verir.

Akrep ve yelkovanın gün içindeki hareketleri aslında birbirini özleyen iki sevgiliyi benzer. Akrep ve yelkovan ‘Ne seninle ne de sensiz’ sözünün tam tanımıdır. Çünkü saatlerin bu iki parçası tüm gün boyunca birbirlerine kavuşmak için büyük bir yol izlerken kavuşma anları ise sadece bir dakika ile sınırlıdır. Akrep ve yelkovanın birbirine büyük bir tutkuyla kavuştukları bu bir dakikalar çift saat anlamları olarak isimlendirilir. Aynı rakamların birbirini bulduğu bu dakikalar sizler içinde özel anlamları barındırır. Tesadüf eseri 15.15 saatiyle karşılaştığınızı varsayalım. Bu noktada enerjisel olarak sevdiğiniz kişinin size iletmek istediği bir mesaj olduğunu bilmelisiniz. Peki 15.15 saat anlamı nedir? 15.15 çift saat ne anlama gelir?

Herkes sevdiği kişinin kendisini düşünmesini ister elbette ki. Hatta çoğu zaman bununla ilgili büyük hayaller kurar. Kendi hislerinizden emin olduğunuz noktada bu seferde karşı tarafın sizinle ilgili ne düşündüğünü merak etmeye başlarsınız. “Keşke kafasının içine girebilsem ve benimle ilgili neler düşünüyor öğrenebilsem” diyorsanız bunun için yeni bir süper güce ihtiyacınız yok. Çünkü saatler size bu konuda en büyük yol gösterici olmak için hazırlar. Peki saatlerin anlamlarına göre aşk hayatımızı nasıl öğreneceğiz? Bunun cevabı oldukça basittir. Uzun yıllardır devam eden saat ritüeli sayesinde sevdiğiniz ya da aklınızda olan kişinin sizinle ilgili düşüncelerini öğrenebilirsiniz.

Saat ritüeli oyununun matematiği aslında oldukça basit bir şekilde ilerler. Analog ya da dijital olması hiç fark etmeden tek ihtiyacınız olan bir saattir. Eğer yakınlarınızda saat yoksa telefonunuzun ekranı da aynı işlevi görecektir. Saati bulduktan sonra artık ikinci aşama için hazırsınız. Bu aşamada ise tamamen hislerinize dayanarak tesadüfen saate bakmanız gerekir. Eğer 15.15’e denk geldiyseniz sizlere sevdiğiniz kişinin mesajını iletmek için buradayız. Buyrunuz efendim...

15.15 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

15.15 saat diliminin en genel anlamı sevdiğiniz kişinin sizinle bir yerlere gitmek istediğidir. Özellikle uzak bir yerde, sadece ikinizin olduğu romantik bir tatil planını size sunması an meselesidir. Hayatın stresi ve koşuşturmasından uzak bir şekilde yapacağınız bu tatil hem size hem de ilişkinize çok iyi gelecek. Hatta ilişkinizde yeni kapıların daha ciddi ve güzel adımların atılması uzak değildir. Eğer sizin sevdiğiniz kişiyle ilgili ciddi kararlarınız yoksa bu durum sizde şaşkınlık yaratacaktır. Maddi harcamalarınızda biraz sınırlar belirlemek ve bu sınırlar doğrultusunda ilerlemek size her şey yolunda giderken istenmeyen bir sürprizle karşılaşmamanız için yardımcı olacaktır. Birikim yapmak için oldukça uygun bir zaman dilimi içerisindesiniz. Gönül rahatlığıyla aşk hayatınız ve maddi konulara yönelik olarak gelecek planları yapabilirsiniz. Her şey yoluna girmişken tepetaklak olmamak adına cesur ama küçük adımlarla ilerlemeniz daha sağlıklı olacaktır.

Bu saat dilimin yansıması olarak Şeytan (Le Diable) kartı sizlere eşlik eder. Bu kart aşk hayatınızdaki yoğun, derin ve romantik aşkın simgesidir. Aynı zamanda keşfedilmemiş olan zevklerin gün yüzüne çıkmaya başladığı anları da gösterir. Bu aşamada tek yapmanız gereken aşkınızın tadını çıkartmaktır. Eğer içinizdeki gölgelere boğun eğerseniz aydınlığa çıkma konusunda büyük sıkıntı yaşarsınız. Size tavsiyemiz her zamankinden daha sakin ama cesur hareket etmeniz olacak.

15.15 saat dilimi içerisinde 1-5-15 ve toplamı olacak şekilde 30 rakamını barındırır. Bir rakamı yeni başlangıçları, güveni, yaratıcılığı, liderliği ve hareketliliği gösterir. Beş rakamı ise becerikliliği, idealizmi, yaratıcılığı, bağımsızlığı sembolize eder. On beş rakamı becerikli ve yaratıcı taraflarıyla yeni başlangıçların olacağını gösterir. Otuz altı rakamı ise ilgi alanlarınız konusundaki yetenekleri keşfedeceğiz bir dönemi ifade eder.

16.16 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!16.16 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!


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