14 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmaz olan isim belli olurken, yarışmada yapılan birbirinden güzel pilav tarifleri dikkat çekti. Peki 14 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

14 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk takım oyununu düello şeklinde yaptı. MasterChef jürisi yarışmacılardan 7 farklı pilav türünü en iyi şekilde yapmalarını istedi. İki takımdan da iki kişi, verilen pilavı doğru ve lezzetli şekilde yapmak için mücadele etti.

Bu bölümde birbirinden iddialı yarışmacılara Özbek pilavı, arpa şehriyeli pilav, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, ciğerli iç pilav, mantarlı kaşarlı pilav yapmaları için ayrı ayrı süreler verildi. Düelloyu kazanan takım ise mavi takım oldu.

Takım oyununu kaybetmiş olan kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için Danilo Zanna'nın imza yemeğini yaptı. Başarılı olan isim tabak eleme potasına gitmekten kurtuldu. Dokunulmazlığı alan isim Hasan oldu.



