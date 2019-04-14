14 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar İçin TV Yayın Akışları

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 14 Nisan Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı… Tüm kanalların 11 Nisan Perşembe TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ! KANALLARA AİT TV YAYIN AKIŞLARI ATV EKRANLARINDA NELER OLACAK? ATV yayın akışına sabah saat 07:30’da “ATV’de Hafta Sonu” adlı programla başlayacak. Ülkedeki gündemle alakalı detaylar ve konuların konuşulacağı program saat 10:00’a kadar sürecek. Daha sonra saat 10:00’da Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu “Kur’an ve Sünnet” programı başlayacak. 12:15’te kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin son bölümünün tekrarı verilecek. ATV yayın akışına saat 19:00’da “Ana Haber Bülteni” ile devam edecek. Haberlerden sonra saat 20:00’da sevilen dizilerden olan “Zengin ve Yoksul”un yeni bölümüyle karşınızda olacaklar. Yeni bölümde Aleyna'yı Karan'a aşık etmek isteyen Aysel kendi duygularıyla yüz yüze gelecek ve işler onun için biraz zorlaşacak.

STAR TV EKRANLARINDA NELER OLACAK? Star Tv yayın akışına sabah saat 07:00’da “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinin eski bölümüyle başlayacak. Daha sonra 10:00’da “Özlem Denizmen’le Kadınca” adlı programda kadınlara ve hayata dair detaylar paylaşılacak. Ekranların sevilen yüzü Vahe Kılıçarslan saat 12:00’da “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programıyla karşınızda olacak. “Kuzgun” dizisi son bölümünün tekrarı ile 16:15’te ekranlarda olacak. Star Tv “Ana Haber Bülteni” 18:45’te başlayacak. Haberlerden sonra ise “Kardeş Çocukları” dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Yeni bölümde Hayat’ın Cemal’i görmesi lansman gecesini kabusa çevirecek. Ümran ve Umay Hayat’ın kanında uyuşturucu bulunmasıyla beraber bambaşka olaylar yaşayacaklar. TRT 1 EKRANLARINDA NELER OLACAK? TRT 1 yayın akışına diğer kanallardan biraz erken başlayacak ve sabah saat 05:48’de “İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı” ile karşınızda olacak. 05:50’de “Ömür Dediğin” adlı dizi başlayacak. Daha sonrasında TRT’nin sevilen dizilerinden olan “Beni Böyle Sev”dizisinin saat 06:20’de eski bölümünün tekrarını izleyeceksiniz. “Diriliş Ertuğrul” dizisi de saat 09:00’da karşınızda olacak. Diriliş Ertuğrul’dan sonra 11:50’de “Enine Boyuna”, 13:00’da “1’de Bugün”, 13:40’da “Tek Yürek” adlı programlar yer alacak. 19:00’da ana haberlere başlayacak olan TRT 1’de 20:00’da “Elimi Bırakma” adlı program başlayacak.

KANAL D EKRANLARINDA NELER OLACAK? Kanal D yayın akışına sabah saat 07:00’da bir zamanların fenomen dizisi olan “Yabancı Damat”ın eski bölümleriyle başlayacak. Daha sonra saat 08:15’de yabancı sinema “Yılbaşı Ailesi-2” başlayacak. 09:45’te pek çok kişinin severek izlediği ve ünlüler gündemini takip ettiği Magazin D programının yeni bölümü ile yayın akışı devam edecek. 13:00’da “Arda ile Omuz Omuza” programında yeni yemek tarifleri ve pratik mutfak sırları bulabilirsiniz. 15:00’da hepimizi kendisine hayran bırakan “Ayhan Sicimoğlu ile Renkler” programı başlayacak. Kanal D yayın akışına saat 18:45’te “Ana Haber Bülteni” ile devam edecek. Haberlerden sonra saat 19:45’te sevilen ve güldüren programlardan olan “Çok Güzel Hareketler -2” nin yeni bölümüyle karşınızda olacaklar. Yeni bölüm yine her zamanki gibi çok komik ve eğlenceli skeçler yer alacak. FOX TV EKRANLARINDA NELER OLACAK? Fox Tv yayın akışına sabah saat 08:30’da “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” programıyla başlayacak. Ülke gündemine dair merak ettiğiniz konulardan haberdar olabileceğiniz program bittikten sonra ise 11:15’te “Kadın” dizisi eski bölümüyle karşınızda olacak. Sevilen magazin programlarından olan “Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi” ise saat 13:30’da başlayacak. 15:30’da Fox TV’nin yeni dizilerinden olan “Bir Aile Hikayesi” eski bölümüyle ekranlarda olacak. Fox Tv “Ana Haber Bülteni” Gülbin Tosun’un sunumuyla 19:00’da başlayacak. Haberlerden sonra ise “Savaşçı” dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.