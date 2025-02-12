Şubat ayı geldiğinde, dünyanın dört bir yanında Sevgililer Günü’nün yarattığı heyecan kendini hissettirmeye başlar. Takvimde 14 Şubat, sıradan bir günü değil, çiftlerin birbirlerine duydukları sevginin ve romantizmin ön planda olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günü en iyi şekilde yaşamak isteyenler, anlamlı sürprizler ve romantik planlar için özenle hazırlık yapar. Sevgililer Günü’nde şehirler, mağazalar ve restoranlar, kırmızı renkli süslemeler ve sembolik kalp figürleriyle romantik bir atmosfere bürünür. Bu noktada ise Sevgililer Günü'nde gidilebilecek yerler araştırılır.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilebilecek şehirler nelerdir?

Sevgililer Günü için tatil fikirleri şu şekildedir:

Tarihi dokusunu koruyan bir şehirde Sevgililer Günü’nü geçirmek, romantizme farklı bir anlam katabilir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan mimarisi, dar sokakları ve otantik atmosferiyle çiftler için özel bir deneyim sunar. Osmanlı döneminden kalma Safranbolu Evleri, estetik açıdan ve yaşattığı tarihi ruh ile görülmeye değer yapılardır.

Sevgililer Günü’nü doğayla iç içe, huzurlu bir atmosferde geçirmek isteyenler için öne çıkan yerlerden biri Abant’tır. Şubat ayında Abant Gölü, yüzeyini kaplayan buz ile kışın en etkileyici manzaralarından birini sunar. Gölü çevreleyen ormanlar, karın beyazlığıyla görsel bir şölen yaratırken, doğada zaman geçirmek sevgililere unutulmaz bir deneyim yaşatır.

Uludağ

Uludağ, kış turizmi merkezi olarak hem etkileyici manzaraları hem de sunduğu aktivitelerle çiftlere unutulmaz anlar yaşatır. Bölgedeki oteller, 14 Şubat’a özel programlar düzenleyerek misafirlerine romantik ve keyif dolu bir atmosfer sunmaktadır. Bu özel günde gündüz kayak ve doğa yürüyüşleriyle başlayan program, akşam mum ışığında bir akşam yemeği ve şömine başında geçirilen huzurlu saatlerle tamamlanır.

Adalar

İstanbul’da yaşayan ya da şehri keşfetmeye gelen çiftler için romantik bir rota olarak Adalar, bilhassa Sevgililer Günü’nde etkileyici bir atmosfere sahiptir. Büyükada ve Burgazada, doğal dokusu, tarihi yapıları ve denizle iç içe mekanlarıyla özel bir gün geçirmek isteyen çiftler için ideal seçenekler arasında yer alır.

Şubat ayının serin havası Adalar’ı keşfetmeyi zorlaştırsa da sahil boyunca sıralanmış eşsiz manzaralara sahip restoranlarda sıcak bir atmosferde vakit geçirmeye engel değildir.

Şirince

İzmir’de romantizm denildiğinde akla gelen yerlerden biri de Şirince’dir. Doğal ve tarihi dokusunu koruyan bu köy, huzurlu ve mistik atmosferiyle çiftler için özel bir kaçış noktasıdır. Şirince, taş evlerden dönüştürülmüş butik oteller, konuklarına konfor ve sıcak bir misafirperverlik de vadeder.

Adatepe köyü

Adatepe, Kaz Dağları’nın yamacında, deniz seviyesinden 280 metre yüksekte konumlanan tarihi bir köydür. Bu bölge, zengin oksijeniyle, doğal güzellikleri ve korunmuş mimarisiyle dikkat çeker. Adatepe, taş evleri, dar sokakları ve huzurlu atmosferiyle kalabalıktan uzak, sakin ve huzurlu bir ortam arayan çiftler için ideal bir destinasyondur.

Mardin

Türkiye’nin en eski yerleşimlerinden biri olan Mardin’in sokaklarında gezinmek, zamana tanıklık eden taş yapılar arasında romantik anlar yaşamak anlamına gelir. Harran Ovası manzarası ise şehrin teraslarından, gün doğumu ve gün batımında büyüleyici bir atmosfere bürünerek sevgililere unutulmaz anlar yaşatır.

Kars

Kars, kış aylarında karla kaplanan sokakları, tarihi taş yapıları ve etkileyici doğasıyla adeta bir açık hava müzesine dönüşür. Özellikle Sevgililer Günü’nde, Kars’ın sakin sokaklarında yürümek, Rus mimarisinin izlerini taşıyan tarihi konakları keşfetmek ve karlar altındaki Ani Harabeleri’ni ziyaret etmek unutulmaz bir deneyim sunar.