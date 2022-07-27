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14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girmişti! Serbest bırakılmasının sebebi ''Pes!'' dedirtti

27.07.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'dan 45 yaşındaki milyoner varis Savannah Daisley, geçen yıl 14 yaşındaki bir çocukla bir günde dört kez cinsel ilişkiye girmekle suçlanmıştı. Hapis cezası alan Daisley, para kaybettiği gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmayı talep etti ve talebi mahkemede kabul görünce serbest bırakıldı.

14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girmişti! Serbest bırakılmasının sebebi ''Pes!'' dedirtti

Ünlü bir at yetiştiricisinin 14 yaşındaki bir çocukla aynı gün içinde dört kez cinsel ilişkiye girmekle suçlanan multimilyoner kızı olan Savannah Daisley, para kaybettiğini öne sürerek kefaletle serbest bırakılmayı istedi.

GÖZALTINDAYDI

45 yaşındaki Avustralyalı sağlık girişimcisi Savannah Daisley, 27 Haziran günü saat 11.00'den hemen önce Çocuk İstismarı Birimi tarafından tutuklanmasının ardından 25 Temmuz'da Avustralya'nın Sidney kentindeki Downing Center Yerel Mahkemesine çıkarılıncaya kadar gözaltındaydı.

KEFALET TEKLİF ETTİ

İFLAS

Daisley'nin avukatı, gözaltında akıl sağlığının kötüleştiğini söyleyerek kefaletle serbest bırakılması için mücadele etti ve 83.000 £'a kadar kefalet teklif etti. Ayrıca, Daisley'nin annesinin yumurtalık kanserinden muzdarip olduğunu, uzun bir hapis cezasının başında olduğu sağlık işini sekteye uğratacağını ve aynı zamanda akıl sağlığını daha fazla etkileyeceğini söyledi.

''TEK KİŞİ O''

Eğer hapiste kalırsa Daisley'nin işin sonunda “milyonlarca dolar” kaybedeceği veya iflas edeceğini de ekleyen savunma avukatı Gabrielle Bashir, "Yeni ürünler ve marka değişikliği üzerinde çalışabilecek tek kişi o ve 300.000 dolar kaybedilecek" dedi.

KABUL EDİLDİ

Polis, telefonunu yasal olarak dinledikten sonra bazı eylemleri "kabul ettiğine" dair kanıtları olduğunu iddia etse de, yargıç Alison Viney, 83.000 £ kefaletini ve Bashir'in öne sürdüğü nedenleri kabul etti ve Daisley kefaletle serbest bıraktı.

TEŞEKKÜR ETTİ

KEFALET

Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra, Bayan Daisley sandalyesinden fırladı ve babası halka açık alandan alkışlarken defalarca “Teşekkür ederim” diye bağırdı. Daisley, kefalet koşullarının bir sonucu olarak şimdi ailesinin evinde yaşarken Smart Cleanse işini yürütecek.

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Avustralya
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