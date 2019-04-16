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140 kiloluk futbolcu Hasan Can Vatan dikkat çekiyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 16.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Manisa 2'nci Amatör Lig'de mücadele eden Alaybeyspor forması giyen 24 yaşındaki Hasan Can Vatan, futbol sahalarında görülmeyen aşırı kiloları ile dikkat çekiyor.

140 kiloluk futbolcu Hasan Can Vatan dikkat çekiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2006 yılında filiz lisans çıkartılan ve 2 yıl altyapıda bu kulüpte forma giyen Hasan Can, 2009 yılında yaşadığı rahatsızlık yüzünden futboldan koptu. İyileşme sürecinde kortizon tedavisi gören ve bunun yanı sıra düzensiz beslenen Hasan Can, önüne geçemediği şekilde kilo almaya başladı.

Şu anda 140 kilo olan Hasan Can Vatan, tam 10 yıl sonra futbola geri döndü. Arkadaşlarının desteği ile yeşil sahalara tekrar adım atan genç futbolcu, Manisa 2. Amatör Lig'de yer alan Alaybeyspor ile anlaştı. Arkadaşlarından 2 kat kilolu olmasına rağmen takımda forma giymeyi başaran futbolcu, bu sezon 3 gol attı, 4 gole de katkıda bulundu.

Yaşadığı rahatsızlık ve düzensiz beslenmeden dolayı kilo aldığını belirten Hasan Can Vatan, "Ufak yaştan beri futbolun içindeyim. İlk olarak 2006 yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor'da filiz lisansım çıkartıldı. O dönem altyapıda 2 yıl başarılı bir performans sergiledim. Daha sonra 2009 yılında ayağıma demir batması sonrası uzun süre sağlık sorunları yaşadım. O süreçte doktorlar bana kortizon tedavisi verdi. Bunun yanı sıra da düzensiz beslenince kilo aldım ve futbola tekrar başlayamadım. Kilo vermek için çok uğraştım ama olmadı. Daha sonra sezon başında arkadaşlarımın desteği ve güveni ile futbola geri döndüm" diye konuştu.

İNŞALLAH BU YAZ KİLO VERECEĞİM
İlk zamanlar sıkıntı yaşayacağını düşündüğünü belirten 140 kiloluk futbolcu, "Tabi yaşamadığımı söylersem yalan olur. Antrenmanlara başladıktan sonra aşırı kilolu olmam futbol oynama mani oluyordu. Ama futbol konusunda yetenekli olduğum için bunun üstesinden gelebiliyorum. Zaten hocam da sonradan oyuna alıyor. İnşallah bu yaz kilo vereceğim. Çok uğraşacağım. Eski günlerime dönmek için mücadele edeceğim" dedi.

Bu sezon kendisine 10 gol hedefi koyduğunu belirten Hasan Can, "Bu sezon hedefim 10 gol atmak. Bunun için çok çalışmam gerek. Kendime hedef koydum ve bu hedefime ulaşmak için çabalayacağım. Genç oyuncular küsmesinler ve futbolu bırakmasınlar. Çalışırlarsa mutlaka hedeflerine ulaşırlar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Vatan Alaybeyspor

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