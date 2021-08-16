15 Ağustos Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef mi, İkimizin Sırrı mı birinci oldu?

Pazar akşamı Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Star Tv'de Hükümet Kadın, Show Tv'de Tokatçı, Atv'de İkimizin Sırrı, FOX Tv'de Umudumuz Şaban, Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, TRT1'de Seneye Bu Zamanlar gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 ölçülüyor.

15 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ağustos’ta yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Mandıra Filozofu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" 3.sırada Show Tv'de Show ana haber yer aldı.



