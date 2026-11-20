Apple, kullanıcıların bilgisayarda gerçekleştirdiği işlemleri yerine getirebilen yapay zekâ ajanları geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yayımladığı iş ilanında, internette gezinebilen, farklı uygulamalar arasında çalışabilen, komutlar çalıştırabilen, kod yazıp hataları ayıklayabilen ve gerektiğinde çeşitli hizmetlerden yararlanabilen bir yapay zekâ ajanı hedefi tanımlanıyor.

İlanda, bu sistemin her adım için en uygun aracı seçebileceği ve tüm işlemleri gizliliği koruyarak, Apple'dan beklenen kullanıcı deneyimi kalitesiyle gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Şirket, bu vizyonu hayata geçirmek için kıdemli bir mühendislik lideri arıyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK TASARIMIN MERKEZİNDE OLACAK

İş ilanına göre Apple, yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesinde güvenli kullanım, gizlilik ve güvenliğin tasarımın merkezinde yer almasını istiyor.

Şirket, Siri, kullanıcı arayüzü çerçeveleri ve Apple Foundation Models ekipleriyle birlikte çalışabilecek bir yönetici arıyor. Bu kişi, hâlihazırda genel amaçlı bilgisayar kullanımı ajanları üzerinde çalışan bir ekibe katılacak.

Apple, insanların en değerli işlerini tarayıcı, belge, terminal, kod düzenleyici ve çeşitli hizmetler arasında geçiş yaparak gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Şirketin geliştirdiği yapay zekâ ajanlarının da benzer şekilde çalışması hedefleniyor.

Mühendisler, uygulamalı yapay zekâ araştırmacıları ve sistem uzmanlarından oluşan ekip; uygulamalar, tarayıcılar, komut satırları, kod ve API'ler arasında çok aşamalı görevleri planlayıp gerçekleştirebilen ajanlar üzerinde çalışıyor. Bu ajanlar, gerektiğinde belirli alanlarda uzmanlaşmış alt ajanları da koordine edebiliyor.

YAPAY ZEKA AJANI SIRI HEDEFİ

Bloomberg daha önce Apple'ın Siri'yi 2027 gibi erken bir tarihte daha çok bir yapay zekâ ajanına benzer hâle getirmeyi hedeflediğini bildirmişti.

İş ilanını aktaran haberde, büyük yapay zekâ şirketlerinin neredeyse tamamının proaktif yapay zekâ sistemlerine yönelmesi karşısında Apple'ın rekabetçi bir ürün geliştirmek için acele etmesi anlaşılır bulunuyor.

BÜYÜK YAPAY ZEKÂ ŞİRKETLERİ PROAKTİF AJANLARA YÖNELİYOR

Meta, eylül ayında Muse adlı yapay zekâ ajanını kullanıma sundu ve uygulama kısa sürede App Store sıralamalarında yükseldi. OpenAI, Dots ile onu izledi. Anthropic, Claude Duet'i piyasaya sürerken Google da Gemini Spark ajanını "Tasks"e dönüştürüp yeni özellikler ekledi.

Bu proaktif yapay zekâ ajanlarının ortak özelliği, kullanıcılar kendilerinden bir görev istemeden de onlar adına işlemler gerçekleştirmeyi teklif edebilmeleri. Siri'nin mevcut yapay zekâ özellikleri ise henüz bu yeteneğe sahip değil.

Öte yandan Apple'ın yeni CEO'su John Ternus'un, yazılım mühendisliğinden sorumlu yönetici Craig Federighi'ye yapay zekâ çalışmalarını hızlandırması için baskı yaptığı bildiriliyor.

Kaynak: MacRumors