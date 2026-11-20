Kış aylarında soğuk bir yatak odasında uykuya dalmak ve gece boyunca rahat uyumak herkes için kolay olmayabiliyor. Ancak odanın sürekli ısıtılması da enerji tüketimini artırarak faturaların yükselmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar, yatak odalarını gece boyunca daha konforlu tutmak için farklı önerilerde bulundu. Uzmanların tavsiyeleri ise üç temel noktada birleşti: Yatağı ısıtmak, kaloriferi doğru zamanda çalıştırmak ve odadaki ısı kaybını önlemek.

1. TÜM ODAYI DEĞİL, YATAĞINIZI ISITIN

Isıtma uzmanlarına göre gece boyunca bütün odayı ısıtmaya çalışmak yerine doğrudan kişinin sıcak kalmasını sağlayan yöntemlere yönelmek daha ekonomik olabiliyor. Uzmanın önerdiği seçenek ise elektrikli battaniye. Uzmanlar yaklaşık 70 watt gücündeki elektrikli battaniyelerin kullanımını önerdi ve yatağın önceden ısıtılmasının bütün odayı ısıtmaktan daha ekonomik olduğunu ifade etti.

Uzman, elektrikli battaniyenin yatmadan yaklaşık 30 dakika önce açılmasını ve yatağa girildiğinde kapatılmasını önerdi.

2. KALORİFERİ BÜTÜN GECE AÇIK BIRAKMAYIN

Uzmanların ikinci önerisi, ısıtma sistemini gece boyunca çalıştırmak yerine doğru zamanlarda kullanmak. Georges Cornah, yatak odasının sabaha kadar aynı sıcaklıkta tutulmasının her zaman gerekli olmadığını belirtti.

Bunun yerine uyumadan önce odanın konforlu bir sıcaklığa getirilmesini tavsiye etti. Uzmanın önerisine göre ısıtma sistemi, yatmadan yaklaşık bir saat önce devreye girecek şekilde zamanlanabilir. Yatağa girildikten sonra ise kapatılabilir. Böylece uykuya geçiş sırasında oda sıcaklığı daha konforlu hale gelirken gece boyunca sürekli ısıtma yapılmasına gerek kalmayabilir.

3. PENCERELERDEN GİREN SOĞUK HAVAYI ENGELLEYİN

Isıtma uzmanlarının üzerinde durduğu üçüncü konu ise odadaki mevcut sıcaklığın korunması. Hillarys'in ürün ve enerji verimliliği uzmanı Lisa Cooper, kış aylarında yatak odalarında karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin fark edilmeyen ısı kaybı olduğunu söyledi.

Cooper'a göre oda soğuk hissedildiğinde ilk akla gelen çözüm kaloriferin sıcaklığını artırmak oluyor. Ancak sıcak hava pencerelerden kaçıyorsa ısıtmayı artırmak tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle yeni ısı üretmek kadar mevcut ısının korunması da önem taşıyor. Uzman, güneş battıktan sonra perdelerin, storların veya panjurların kapatılmasını önerdi.

Bu basit uygulama, pencere camları ile oda arasında ek bir katman oluşturarak ısı kaybının azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Üstelik herhangi bir ek enerji tüketimi gerektirmiyor.

PERDELER KALORİFERİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI

Kalın perdeler soğuk camlardan kaynaklanan ısı kaybını azaltmaya yardımcı olsa da kaloriferlerin önünü kapatmaları halinde odanın ısınmasını zorlaştırabiliyor.

Caroline Mills, kaloriferlerin çevresinin açık tutulmasının sıcak havanın oda içinde daha rahat dolaşmasını sağladığını belirtti. Özellikle uzun perdelerin kaloriferin üzerine düşmemesine dikkat edilmesini önerdi.

Mills ayrıca kaloriferin üst kısmı soğuk, alt kısmı sıcak kalıyorsa sistemde hava birikmiş olabileceğini ve peteğin havasının alınması gerekebileceğini ifade etti.