15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı! Korkunç cinayetin perde arkası tüyler ürpertti

ABD'nin Tennessee eyaletinde, 15 aylık kızını Evelyn Mae Boswell’i boğarak öldüren Megan Boswell (23), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şubat ayında şartlı tahliye ihtimaliyle müebbet alan Boswell’e, geçen Cuma günü 33 yıl ek ceza daha verildi. Bu kararla, Boswell’in hayatının geri kalanını cezaevinde geçireceği kesinleşti.

CESET OYUN ÇÖPTE BULUNDU

Evelyn’in kaybolması 2019 sonuna kadar fark edilmedi. Annesi, kızının önce babasında, sonra anneannesinde olduğunu söyleyerek yetkilileri oyaladı. Gerçek ise Şubat 2020’de ortaya çıktı. Annesinin defalarca yalan söylemesinin ardından, bir ihbarla ailenin bahçesindeki oyun evinde arama yapıldı. Küçük Evelyn’in cesedi, battaniyeye ve folyoya sarılı şekilde bir çöp kutusunda bulundu.

19 SUÇTAN SUÇLU BULUNDU

Boswell, Şubat ayındaki davada birinci derece cinayet, çocuk istismarı, ihmal, delil karartma, ölüye saygısızlık ve defalarca yalan beyanda bulunma dahil 19 suçtan suçlu bulundu.

HİÇBİR PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

Boswell’in, kızını öldürdükten sonra hayatına normal şekilde devam ettiği, tatillere gittiği ve yeni bir erkek arkadaşla yaşamaya başladığı ortaya çıktı.