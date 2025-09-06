Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı! Korkunç cinayetin perde arkası tüyler ürpertti

ABD'de 15 aylık kızını boğarak öldüren Megan Boswell, 19 ayrı suçtan ömür boyu hapse mahkûm edildi. Küçük Evelyn’in cesedi, evin bahçesindeki oyun evinde, çöp kutusunda bulunmuştu.

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı! Korkunç cinayetin perde arkası tüyler ürpertti
Çiğdem Sevinç

ABD'nin Tennessee eyaletinde, 15 aylık kızını Evelyn Mae Boswell’i boğarak öldüren Megan Boswell (23), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şubat ayında şartlı tahliye ihtimaliyle müebbet alan Boswell’e, geçen Cuma günü 33 yıl ek ceza daha verildi. Bu kararla, Boswell’in hayatının geri kalanını cezaevinde geçireceği kesinleşti.

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı! Korkunç cinayetin perde arkası tüyler ürpertti 1

CESET OYUN ÇÖPTE BULUNDU

Evelyn’in kaybolması 2019 sonuna kadar fark edilmedi. Annesi, kızının önce babasında, sonra anneannesinde olduğunu söyleyerek yetkilileri oyaladı. Gerçek ise Şubat 2020’de ortaya çıktı. Annesinin defalarca yalan söylemesinin ardından, bir ihbarla ailenin bahçesindeki oyun evinde arama yapıldı. Küçük Evelyn’in cesedi, battaniyeye ve folyoya sarılı şekilde bir çöp kutusunda bulundu.

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı! Korkunç cinayetin perde arkası tüyler ürpertti 2

19 SUÇTAN SUÇLU BULUNDU

Boswell, Şubat ayındaki davada birinci derece cinayet, çocuk istismarı, ihmal, delil karartma, ölüye saygısızlık ve defalarca yalan beyanda bulunma dahil 19 suçtan suçlu bulundu.

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı! Korkunç cinayetin perde arkası tüyler ürpertti 3

HİÇBİR PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

Boswell’in, kızını öldürdükten sonra hayatına normal şekilde devam ettiği, tatillere gittiği ve yeni bir erkek arkadaşla yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 yaşındaki çocuğa korkunç istismar!13 yaşındaki çocuğa korkunç istismar!
Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de...Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de...

Anahtar Kelimeler:
bebek çöp ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

13 yaşındaki çocuğa korkunç istismar!

13 yaşındaki çocuğa korkunç istismar!

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de...

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de...

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı!

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı!

Görevden alınan başbakanın yerini "esrar kralı" doldurdu!

Görevden alınan başbakanın yerini "esrar kralı" doldurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.