15 kiloluk tümör tüm sırtını sardı!

Sadece soyadı açıklanan 68 yaşındaki adamın sırtında bir tümör büyümeye başladı. 30 yıl boyunca doktora gitmeye direnen Tang soyadlı adamın sırtındaki tümör tüm sırtını kapladı.

Tümör korkunç boyutlara ulaştıkça doktorlar ve hastaneler Tang'in ameliyatını reddetmeye başladılar.

Zira tümör adamın akciğerlerine ve ana kan damarlarına bağlanmış durumdaydı, operasyonun büyük hayati tehlikesi vardı.

Sonunda Tang ameliyat için bir doktorla anlaştı ve 1 Nisan'da yapılan 33 saat süren operasyon sonucu adamın sırtındaki tümör alındı.



