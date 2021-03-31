15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'a şok! YouTube'dan ceza aldı

YouTube 15 milyon aboneye ulaşan ünlü fenomen Enes Batur'a YouTube'san ceza!

YouTube'a video yüklemesi yasaklanan Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sitem etti.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRECEĞİM GERÇEKTEN"

15 milyon aboneye ulaştığı için YouTube için özel video hazırlayan fenomen "Topluluk kuralları ihtarları nedeniyle şu anda video yükleyemezsiniz" uyarısını aldı. Duruma Instagram hesabından isyan eden fenomen "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" dedi.



