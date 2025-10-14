15 sene boyunca bir ölüyle yaşamışlar! Su basınca ceset ortaya çıktı

İspanya’nın Valensiya kentinde yalnız yaşayan bir adamın yaklaşık 15 yıl önce öldüğü ve bu süre boyunca kimse tarafından fark edilmediği ortaya çıktı. Antonio isimli adamın mumyalanmış cesedi, geçtiğimiz pazartesi günü yetkililerin sel baskını nedeniyle girdiği evde bulundu.

Valensiya’nın La Fuensanta semtindeki bir apartmanın altıncı katında yaşayan Antonio’nun cesedi, itfaiye ve polisin su baskınına müdahalesi sırasında tesadüfen bulundu. Pencereden giren ekipler, yatak odasında, kıyafetleri üzerindeyken yatakta yatan cesetle karşılaştı. Oda çöp, böcek ve güvercinlerle doluydu.

İlk bulgulara göre, Antonio’nun 2010 yılında doğal nedenlerle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Daire kapısının içeriden kilitli olduğu ve herhangi bir şiddet ya da cinayet izi bulunmadığı bildirildi.

NEDEN 15 YIL BOYUNCA FARK EDİLMEDİ?

Olayın en dikkat çekici yönü, adamın ölümünün 15 yıl boyunca kimse tarafından fark edilmemiş olması. Bunun arkasında ise iki önemli neden var:

Otomatik ödeme talimatı varmış. Elektrik, su ve diğer faturalar, banka hesabından düzenli olarak ödendiği için hiçbir kesinti yaşanmadı.

Posta kutusu dolmaya başlayınca, komşuları Antonio’nun huzurevine taşındığını varsayarak postaları boşaltmaya başladı.

Komşular, Antonio'yu neredeyse hiç tanımadıklarını, sessiz, içine kapanık biri olduğunu söyledi. Olayı öğrenen bina sakinleri şok geçirirken, birçok kişi “Onunla aynı binada yaşadığımızı bile bilmiyorduk” dedi.

İspanyol polisi, ölüm nedenini kesinleştirmek için otopsi yapılacağını açıkladı.