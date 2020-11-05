15 yaşındaki güzellik kraliçesi Melisa İmrak açıklama yaptı! 'Estetik yok'

Best Model Türkiye birinciliğini kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. 18 yaşından küçük olanların, ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor. 15 yaşındaki Melisa İmrak'ın da bu sayede yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

2020 kraliçesi, hakkında çıkan haberlerden sonra sessizliğini bozdu ve yaşına inanmayanlar için sosyal medya hesabından bilgilendirme videosu yayınladı. Melisa İmrak, "Hakkımdaki iyi dilekleriniz çok teşekkür ederim. Kötü yorum yapanlar için de onların kendi fikri kimseyi bir kalıba sokamam" ifadelerini kullandı.

İmrak açıklamasında şunları söyledi: "Öncelikle beni bu yarışmaya davet eden Elçin Erkoç'a çok teşekkür ederim. Tabii ki bana her zaman destek olan anneme de. Ve en önemlisi Best Model ekibine ve Erkan Bey'e çok teşekkür ederim.

Ben, evet 15 yaşındayım. Annem Azeri. Üniversite okuyacağım eğitimlerimi kesinlikle devam ettireceğim. Eğitimi bırakma gibi bir düşüncem yok. Estetik tabii ki yok. Ne estetiği, daha 15 yaşındayım. Her zaman oyuncu olmak istemişimdir. Bana modellik kapısı açıldı. Oyuncu olacağım, bir yandan da modellik yapacağım. Oyunculuk için bir eğitim gerekiyor biliyorsunuz. Eğitim aldıktan sonra hem oyuncu hem de modellik yapacağım. Beni fiziğime göre yargılamayın. Gerçekten 2005 doğumluyum.'

