15 yaşındaki oğlu 'dikkat çekmek için soyunuyor' demişti! Britney Spears oğluna soyunarak yanıt verdi

Britney Spears'ın 15 yaşındaki oğlu Jayden'ın Cuma günü yayınlanan bir röportajı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

Annesini eleştiren Jayden, 'bir kitap al ve bir tane oku' ve 'dikkat çekmek için soyunuyor' gibi ifadeleriyle kamuoyunda geniş yer buldu.

Oğlunun eleştirilerine, yine soyunarak cevap veren Britney Spears, yaptığı açıklamayla hemcinslerinden de destek gördü.

Çektiği videoda Elton John ile çalıştığı için çok heyecanlı olduğunu ve kendisine çocukluktan bu yana hayran olduğunu dile getiren Britney Spears, devamında oğullarını ne kadar çok sevdiğini ve onları çok zeki bulduğunu açıklayarak, tepkilerine yanıt verdi.

Britney, oğlu Jayden ve 16 yaşındaki Preston'ın şu anki durumu hakkında yorum yaparken, "Bu biraz üzücü… Beni görmeyi bıraktılar" yazdı.

"BUNU DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜĞÜNÜZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Britney daha sonra sosyal medya kullanımı için kendisini eleştiren Jayden ve Preston'dan özür dilemeye devam etti. 'Her halükarda çok üzgünüm çocuklar sosyal medyayı kullanmaya devam ediyorum… Bunu dikkat çekmek için yaptığımı hissettiğiniz için üzgünüm… Hisleriniz için üzgünüm.'

Instagram paylaşımlarına devam edeceğini açıklayan Spears, 'Ama tahmin et ne var? Sana bir haberim var… Ben de Tanrı'nın çocuğuyum, hepimiz Tanrı'nın gözündeyiz… bu yüzden HAYIR üzgünüm… HAYIR demeyi öğrendim !!!' dedi.





