15 yıllık sanat yolculuğu: Oğluna oyuncak yapmakla başladı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Adil Topçuoğlu, oğluna oyuncak yapmak için başladığı ahşap maket çalışmalarını zamanla sanata dönüştürdü.

Yaklaşık 15 yıldır ahşaplara şekil veren Topçuoğlu, geçmiş yaşamı anlatan hareketli maketler üretiyor.

İLK OYUNCAK KALE ZAMANLA BİR KÖYE DÖNÜŞMÜŞ

Arapgir'de doğup büyüdüğünü ve daha sonra İstanbul'da yaşamaya başladığını belirten Topçuoğlu, bu işe tamamen hobi olarak başladığını söyledi. Oğluna oyuncak yapmak isterken bu yeteneğini keşfettiğini ifade eden Topçuoğlu, yaptığı ilk oyuncak kalenin zamanla bir köye dönüştüğünü belirtti.

ESKİ YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ ANLATMAYA ÇALIŞIYOR

Yaptığı çalışmaların en önemli özelliğinin hareketli olması olduğunu kaydeden Topçuoğlu, geçmişte insanların su, rüzgar ve hayvan gücüyle yaptığı işleri maketlerle canlandırdığını ifade etti. Yeni neslin geçmiş yaşamı çok bilmediğini ifade eden Topçuoğlu, bu eserlerle eski yaşam kültürünü anlatmaya çalıştığını söyledi.

DEDESİNDEN KALAN EVİ RESTORE EDEREK, ATÖLYE KURDU

Daha önce Çanakkale Savaşı'nı canlandıran maketler yaptığını, Kapadokya'yı balonlarla tasvir ettiğini ve Akşehir Belediyesi için Nasreddin Hoca maketi hazırladığını belirten Topçuoğlu, Konya'daki bir okul için de ses efektleri ve hareketli unsurların yer aldığı Çanakkale cephesi maketi yaptığını kaydetti.

Arapgir'in eski mahallelerini de maketlerle canlandırdığını ifade eden Topçuoğlu, dedesinden kalan evin restore edilmesiyle burada bir atölye kurarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Topçuoğlu, sergilediği eserlerin özellikle çocukların ilgisini çektiğini, yaşlıların ise geçmiş günleri hatırlayıp duygulandığını belirtti.

