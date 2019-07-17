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15.yüzyılın en gösterişli yapısı Eski Cami

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SEYAHAT  | 17.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Edirne’de yapılmış en eski yapı ve 15.yüzyılın en gösterişli yapısı olan Eski Cami’yi Instagram’da Gezgininayakizleri hesabının sahibi gezgin Cüneyt Durhan sizler için yazdı. Keyifli okumalar!

15.yüzyılın en gösterişli yapısı Eski Cami

Edirne Osmanlı’ya başkentlik yapmış tarihi önemli şehirlerimizden. Eski Cami her geldiğimde tarihin izlerinde kaybolduğum şehrin en güzel ibadethanelerindendir. Eski Cami aynı zamanda halk tarafından Ulu Cami olarak da bilinir. Burası külliye yapısı olup cami, medrese, bedesten, muvakkithane ve sebilden oluşmaktadır. Eski caminin avlusu yoktur. Edirne’nin en manevi camileri arasında olan Eski caminin minarelerinde nidalanan çifte ezanlar, minberinde okunan kılıçlı hutbeler ve duvarlarında yazılı celi süslü hadislerle insanı hayran bıraktırır. Edirne araç kiralama yaparak özgürce keşfedebilirsiniz.

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Eski cami Osmanlılardan günümüze ulaşmış en eski yapılardan olma özelliğini taşımakta. 15. Yüzyılda yapılmış en gösterişli camilerden birisidir. Eski caminin diğer bir özelliği Edirne’de yapılmış en eski yapı olmasıdır. 1403 yılında Sultan 1. Süleyman zamanında yapımına başlanan cami 1414 yılında Çelebi Sultan Mehmet zamanında bitmiştir. Mimarıysa Konya’lı Hacı Alaaddin’dir. Önemli hadiselerden birisi 2. Murat döneminde Edirne’ye gelen ve camiye gelerek vaaz verdiği söylenen Hacı Bayram Veli’nin anısına duyulan saygıdan dolayı vaaz kürsüsü imamlar tarafından kullanılmaz. Ayrıca Eski Cami'de her cuma günü, kılınacak cuma namazında kılıç çekilerek hutbe okutulmaktadır. Bugün bile simgesel olarak yaşatılan bu an ziyaretçiler tarafından ilgi çekmektedir. Bu Osmanlı zamanından gelen bir gelenektir. Ayrıca Kabe’den getirildiği rivayet edilen mihrabın hemen sağında bulunan Kâbe taşı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerlerden birisidir.

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Rivayete göre buradaki taşın önünde namaz kılanların dualarının kabul olduğu söylenmektedir. Eski Cami şehrin ilk Ulu Camisi'dir. Bu yüzden minberinde fethin sembolü olarak sancak asılı olurmuş. Döneminse protokol törenleri burada yapılmış. Benim Eski Cami'yi en özel bulduğum tarafı büyük duvarlarındaki hat yazılarıdır. Mermer minberin yan yüzleriyse Rumi ve geometrik desenlerle süslenmiş. Eski Cami'nin en özel yerlerinden birisi Edirnekari süslemeleriyle yapılmış mahfildir. Öyle ki her Edirne ziyaretimde bir kez mutlaka ziyaret ederim. İçerisini tekrar tekrar dolaşsam da mistik büyüsü içime bir huzur kaplatmakta. Benim için Türkiye’de ki en özel ibadet yapılarının başında gelmektedir. 600 yıllık cami Edirne için önemli bir değerdir ve her yıl yüz binlerce ziyaretçisini ağırlamaktadır. Öyle ki Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Cami'yi kadar değerlidir.
Ziyaret etmeniz dileğiyle...

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Anahtar Kelimeler:
Eski Camii Edirne

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