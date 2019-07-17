15.yüzyılın en gösterişli yapısı Eski Cami

Edirne Osmanlı’ya başkentlik yapmış tarihi önemli şehirlerimizden. Eski Cami her geldiğimde tarihin izlerinde kaybolduğum şehrin en güzel ibadethanelerindendir. Eski Cami aynı zamanda halk tarafından Ulu Cami olarak da bilinir. Burası külliye yapısı olup cami, medrese, bedesten, muvakkithane ve sebilden oluşmaktadır. Eski caminin avlusu yoktur. Edirne’nin en manevi camileri arasında olan Eski caminin minarelerinde nidalanan çifte ezanlar, minberinde okunan kılıçlı hutbeler ve duvarlarında yazılı celi süslü hadislerle insanı hayran bıraktırır. Edirne araç kiralama yaparak özgürce keşfedebilirsiniz.

Eski cami Osmanlılardan günümüze ulaşmış en eski yapılardan olma özelliğini taşımakta. 15. Yüzyılda yapılmış en gösterişli camilerden birisidir. Eski caminin diğer bir özelliği Edirne’de yapılmış en eski yapı olmasıdır. 1403 yılında Sultan 1. Süleyman zamanında yapımına başlanan cami 1414 yılında Çelebi Sultan Mehmet zamanında bitmiştir. Mimarıysa Konya’lı Hacı Alaaddin’dir. Önemli hadiselerden birisi 2. Murat döneminde Edirne’ye gelen ve camiye gelerek vaaz verdiği söylenen Hacı Bayram Veli’nin anısına duyulan saygıdan dolayı vaaz kürsüsü imamlar tarafından kullanılmaz. Ayrıca Eski Cami'de her cuma günü, kılınacak cuma namazında kılıç çekilerek hutbe okutulmaktadır. Bugün bile simgesel olarak yaşatılan bu an ziyaretçiler tarafından ilgi çekmektedir. Bu Osmanlı zamanından gelen bir gelenektir. Ayrıca Kabe’den getirildiği rivayet edilen mihrabın hemen sağında bulunan Kâbe taşı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerlerden birisidir.