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150 yıl öncesine ait: Mezar taşı yerine kullanmışlar!

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi mezarlığında bulunan ve ardıç ağacından yapılan yaklaşık 150 yıllık mezar başlıkları, Türklerin İslam öncesi inanç geleneklerinin Anadolu’daki en somut örnekleri arasında yer alıyor.

150 yıl öncesine ait: Mezar taşı yerine kullanmışlar!

Dodurga Mahallesi mezarlığında tespit edilen ahşap mezar başlıkları, Türklerin İslamiyet öncesi Gök Tengri ve Şamanizm inançlarında derin bir yere sahip olan "Ağaç Kültü" geleneğinin günümüze ulaşan önemli bir kültürel mirası olarak dikkat çekiyor.

150 yıl öncesine ait: Mezar taşı yerine kullanmışlar! 1

Geçmişte maddi durumu taş mezar yaptırmaya imkan vermeyen ya da Orta Asya’dan taşıdıkları köklü gelenekleri yaşatmak isteyen aileler tarafından dikilen bu ahşap başlıklar, bölgenin etnografik zenginliğini de gözler önüne seriyor.

150 yıl öncesine ait: Mezar taşı yerine kullanmışlar! 2

ESKİ KÖY MEZARLARINDA YOĞUNLUKTA

Aşınmaya ve doğa şartlarına karşı son derece dayanıklı yapısıyla bilinen ardıç ağacından yontularak hazırlanan tarihi mezar başlıklarının, Denizli ve genelinde Acıpayam’ın yanı sıra Çardak, Bozkurt ve Baklan gibi Türkiye'nin de yer aldığı hatlarındaki eski köy mezarlıklarında da yoğun olarak kullanıldığı belirlendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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mezar mezar taşı ağaç
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