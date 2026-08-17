1500 yıl boyunca mühürlüydü: Tam 5 ton ağırlığında! İçinden bakın kim çıktı

Hırvatistan’ın Cavtat kentinde arkeologları şaşırtan bir keşif yapıldı. 2015 yılında yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk lahit, bulunduğu konumda korunmuş halde ortaya çıkarıldı.

Geç Antik Çağ'a ait olduğu belirlenen lahitin taş gövdesi ve çift kapağı bulunuyor. Yapının köşelerinde ise dönemin mimarisinde kullanılan özel taş süslemeler yer alıyor.

LAHİT YÜZYILLAR BOYUNCA MÜHÜRLÜ KALDI

Keşfin en dikkat çekici detaylarından biri lahitin mühürlü şekilde bulunması oldu. Taş gövde ile kapak arasındaki kireç harcının büyük ölçüde korunduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu durumun lahitin uzun süre dış etkenlerden korunmasını sağladığını ve arkeolojik açıdan son derece değerli olduğunu ifade etti.

İÇİNDEN TEK KİŞİYE AİT KALINTILAR ÇIKTI

Lahitin açılmasıyla birlikte içerisinde tek bir kişiye ait birincil gömü tespit edildi. Ancak kemik kalıntılarının zaman içerisinde büyük ölçüde zarar gördüğü belirlendi.

Araştırmacılar, lahitin içerisinde bulunan organik kalıntıları ve diğer materyalleri laboratuvar incelemeleri için ayırdı. Yapılacak analizlerin, mezarda bulunan kişi ve dönemin defin uygulamaları hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarabileceği düşünülüyor.

4. VE 6. YÜZYILLAR ARASINA TARİHLENDİRİLDİ

Lahit, kullanılan taş ve mimari özellikleri nedeniyle Geç Antik Çağ'da görülen Salona tipi lahitler grubunda değerlendirildi.

Uzmanlar yapının yaklaşık olarak 4. ve 6. yüzyıllar arasında üretildiğini tahmin ediyor. Yapılan incelemelerde lahitte kullanılan kireç taşının ise bölgeden çıkarıldığı tespit edildi.

Bu durum, bölgede Geç Antik Çağ döneminde faaliyet gösteren yerel taş ustalarının bulunduğuna işaret ediyor.

5 TONLUK YAPI TAŞINDI

Lahitin ortaya çıkarılması ve taşınması ise başlı başına zorlu bir operasyon oldu. Kapağın kaldırılması, yapının bulunduğu yerden çıkarılması ve yaklaşık 5 tonluk yapının taşınması için arkeolog, restoratör, antropolog ve farklı uzmanlardan oluşan ekip görev yaptı.

2026 yılında gerçekleştirilen çalışmaların ardından lahit, Cavtat'ta halkın ve ziyaretçilerin görebileceği bir alana yerleştirildi.