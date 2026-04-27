1500 yıllık! Tarihi Altınlı Köprü baraj sularında kayboldu

Türkiye’nin dolgu hacmi acısından 10’uncu büyük barajı olan Çetintepe Barajı’nda 2025 yılı Ağustos ayında ilk su tutumuna başlanılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Nisan tarihinde açılışı yapılan Çektintepe Barajı’nda ki su seviyesi her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yağışların bol olduğu bu kış mevsiminde, baraj göleti beklenenin üzerinde bir seviyeye çıktı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Altınlı Köprü’nün asırlar sonrasına sağlam olarak çıkması için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında restorasyonu tamamlandı.

En son TRT Haberin 2025 yılı Kasım ayında görüntülediği Roma dönemine ait 1500 yıllık Altınlı Köprüsü baraj suları altında kaldı. Dört kemerden oluşan ve 83 metre uzunluğundaki köprü baraj sularına gömüldü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

2021, 2025 ve 2026 yıllarına çekilen dron görüntülerinde köprünün sular altında kalması gözler önüne seriliyor.

Kaynak: İHA