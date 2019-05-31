155 yıllık gelenekle sigaraya karşı maniler söylediler

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle üstü açık otobüsle bando takımı sigaranın bırakılması ile ilgili maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü kapsamında ve sigara kullanımının azaltılması ve bırakılması için farkındalık oluşturdu.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, tütünün Türkiye ve dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Bugün burada sahur programı nedeniyle her ilde sahur davulcularının olduğu ama Amasya'mızda sahur davulcusu yerine bir bando takımı var. Bu bando takımı 150 yıllık gelenek. Bugün bando takımı bizler için sigarayı bırakma adına, farkındalık oluşturma adına çaldılar ve güzel maniler söylediler. Amasya'mızda 150 yıllık gelenek var, bando takımı ile sahura kaldırılıyor. Bando takımı sağlık için çaldılar ve söylediler. Sağlık için 5 tane mani söylediler. Bugün hem sahura kaldırdılar vatandaşımızı hem de sigarayı bırakmak adına bir farkındalık oluşturdular” dedi.