Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar’ın birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadın ve kocası tarafından bıçaklandıktan sonra varil içinde yakıldığı ve ardından torba içerisinde Asi Nehri’ne atıldığı ortaya çıkmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST KALDI

M.K. isimli kadın ve kocası E.C.K. ile birlikte cinayete karıştığı ortaya çıkan aile üyesi 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanırken, 2’si serbest kaldı.

BIÇAKLAYIP YAKMAYA ÇALIŞTILAR; SONRA ASİ NEHRİ'NE ATTILAR

Öte yandan şahısların ifadelerinde şahsı evde bıçaklayarak öldürdükleri ve ev içerisinde varil içerisinde yakmaya çalıştıkları, ardından da cesedi yok edemeyince çuvala koydukları cesedi arabayla Kuzeytepe Mahallesi’nden taşıyarak Asi Nehri’ne attıkları öğrenildi.

EKİPLER NEHİRDE İÇİNDE CESET OLAN ÇUVALI BULDU

Öte yandan dalgıç polislerin nehir içerisinde yaptıkları aramalar esnasında içinde ceset olan çuvalı buldukları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır