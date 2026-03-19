Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

16 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı: Adak çukuru bulundu

Bilecik’in İnhisar ilçesinde yer alan Gedikkaya Mağarası’nda 16 bin yıllık Epipaleolitik döneme ait bir adak çukuru ve oturur vaziyette bir kadın heykelciği keşfedildi. Taş ve stilize yapısıyla erken Neolitik ana tanrıça heykelciklerinin izlerini taşıyan bu buluntu, bölgenin tarihi ve kültürel önemini bir kez daha ortaya koydu.

16 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı: Adak çukuru bulundu

Bilecik'in İnhisar ilçe merkezin yaklaşık 1 kilometre güneydoğusunda yer alan Gedikkaya mağarasında, Epipaleolitik döneme tarihlenen bir adak çukuru ortaya çıktı.

Adak çukurunun içinde, kasıtlı olarak biçimlendirilmiş bir dikit ve oturur vaziyette bir kadın heykelciği bulundu. Heykelcik, Yakındoğu Neolitik kültürleri için karakteristik olan ana tanrıça heykelciklerinin taştan ve stilize erken bir örneği izlenimini veriyor.

16 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı: Adak çukuru bulundu 1

EPİPALEOLİTİK, NEOLİTİK VE KALKOLİTİK YERLEŞİMLER

Mağaranın içinde ve etrafında film çekimi, yarasa gübresi için toprak çıkarılması, kaçak kazı gibi çok çeşitli sebeplerden yoğun bir tahribat yapıldı. Bu tahribatın devam etmesini önlemek amacıyla 2019-2022 yılları arasında T. C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bilecik Müzesi'nin başkanlığında ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doç. Dr. Deniz Sarı'nın bilimsel danışmanlığında mağarada kurtarma kazıları gerçekleştirildi. Gedikkaya Mağarası'nda bugüne dek Epipaleolitik, Neolitik ve Kalkolitik olmak üzere üç farklı dönemde yerleşildi. Bunun yanı sıra düzensiz bir şekilde Hellenistik Dönem'e ait tek tük ele geçirilen malzeme; mağaranın önünde yer alan yerleşim sakinlerinin zaman zaman belli amaçlarla mağarayı ziyaret ettiğine işaret ediyor.

MAĞARA İÇİN "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM" PROJESİ BAŞLATTI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bir kalkınma ajansı "Teknik Destek Projesi" kapsamında hazırlanan "Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası İçin Sürdürülebilir Turizm Planlama Danışmanlığı Projesi" bölgenin tarihi ve kültürel mirasını turizme kazandırmayı amaçlıyor.

Proje, BŞEÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Sarı başkanlığında yürütülecek. Bilecik'in İnhisar ilçesinde Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası'nın arkeolojik, kültürel ve doğal miras değerlerini koruyarak, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

16 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı: Adak çukuru bulundu 2

Günümüzden yaklaşık 16 bin 500 yıl öncesine uzanan Epipaleolitik Dönem'den Klasik Çağlara kadar kesintisiz ritüel kullanım izleri sunan alan, çok katmanlı tarihî geçmişiyle bölgenin en önemli kültürel peyzajlarından biri olarak öne çıkıyor.

'YAŞAYAN KAZI ALANI'

Proje kapsamında, Gedikkaya Tepesi'nin arkeolojik sit niteliğine zarar vermeden kamusal erişimi mümkün kılan bütüncül bir planlama yaklaşımı geliştirilmesi planlanıyor.

Özellikle İn Mağarası için önerilen ‘Yaşayan Kazı Alanı' modeli ile bilimsel araştırma süreçleri ve ziyaretçi deneyiminin bir arada kurgulanması hedefleniyor.

16 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı: Adak çukuru bulundu 3

Çalışma, alanın bölgesel turizm potansiyelini ortaya koyarak kültür turizmi rotalarıyla entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamlı danışmanlık ve planlama çalışması ile yerli ve yabancı ziyaretçilere nitelikli, güvenli ve bilinçlendirici bir deneyim sunulması; kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve yerel ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Heykel Bilecik mağara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.