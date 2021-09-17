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16 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef yedek yarışmacıları...

17.09.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftalık eleme adaylarının belirlenmesi sonrası ana kadroya girecek isim belirlendi. 16 kişilik ana kadroya dahil olmak için yarışan yedek yarışmacılar, 16 Eylül günü yayınlanan bölümde en iyi hünkar beğendi yemeğini yapabilmek için mücadele etti. Peki 16 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef yedek yarışmacıları...

16 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef yedek yarışmacıları...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftalık eleme adaylarının belirlenmesi sonrası ana kadroya girecek isim belirlendi. Yarışmacılar, yeni bölümde en iyi hünkar beğendi yemeğini hazırlamak için yarıştı. Peki 16 Eylül MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

16 EYLÜL MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te ana kadro yarışı yaşandı. 11 yarışmacı arasından hünkar beğendi yemeğini başarılı şekilde yapan 5 isim Pelin, Merve, Araz, Rabia, Samet kendi aralarında yaratıcılık yarışı gerçekleştirdi.

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Fasulye ile yaratıcı tabaklar çıkarmış olan yarışmacılar arasında ana kadroya giren isim ise belli oldu. Ana kadroya giren isim Araz oldu.

2021 MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER?

Sevilen yarışmada yedeklerde yer alan isimler: Merve, Pelin, Rabia, Samet, Nursima, Zerda, Mete, Berk, Yiğit, Melis.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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