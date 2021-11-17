16 Kasım reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Karadağ-Türkiye maçı mı birinci oldu?

Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak TİAK tarafından paylaşılıyor. 16 Kasım’da Atv'de Fırtınalı Soygun, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Star Tv'de Sana Söz, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show Tv'de Yalancı, ve yine TRT1’de Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme maçı, reytinglerde birincilik için yarıştı.

16 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI

16 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.



