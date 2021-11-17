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16 Kasım reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Karadağ-Türkiye maçı mı birinci oldu?

17.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Kasım 2021 Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı; Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Yalancı, Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme maçı, Fırtınalı Soygun, Evlilik Hakkında Her Şey, Sana Söz, Masumlar Apartmanı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi.

16 Kasım reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Karadağ-Türkiye maçı mı birinci oldu?

Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak TİAK tarafından paylaşılıyor. 16 Kasım’da Atv'de Fırtınalı Soygun, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Star Tv'de Sana Söz, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show Tv'de Yalancı, ve yine TRT1’de Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme maçı, reytinglerde birincilik için yarıştı.

16 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI

16 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

16 Kasım reyting sonuçları! Masumlar Apartmanı mı, Karadağ-Türkiye maçı mı birinci oldu?

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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