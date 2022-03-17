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16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

17.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 16 Mart Çarşamba akşamı; Oğlum, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 16 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

16 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 16 Mart Çarşamba akşamı Oğlum, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 16 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

16 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Mart Çarşamba TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

16 Mart Çarşamba akşamının reytng sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

MERAK EDENLER İÇİN

15 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

15 Mart Salı akşamı total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş bulunuyor.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

15 MART SALI TOTAL İLK 10 PROGRAM

15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

15 MART SALI AB İLK 10 PROGRAM

15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

15 MART SALI 20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

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Kuruluş Osman dizisi Sadakatsiz dizisi
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