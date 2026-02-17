Mynet Trend

Trabzon’da kahreden ‘sanal oyun’ iddiası! 13 yaşındaki çocuk odasında ölü bulundu

Trabzon'da ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin (13), evindeki odasında ölü bulundu. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü.

Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, önceki gün Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen aile fertleri, girdiği odada Bilgin'i kapıya asılı halde hareketsiz halde buldu.

SANAL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİŞ

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bilgin, kurtarılamadı.

Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü. Bilgisayarı incelemeye alınan Bilgin'in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

DİYANET-SEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Acı kaybın ardından Diyanet-Sen Trabzon Şubesi bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, vefat eden Abdulkadir Eymen'in Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya ve Ortahisar İlçesi Hacı Bayram Yatılı Kur'an Kursu Yöneticisi Mustafa Bilgin ile olan yakınlığına değinilerek şu ifadelere yer verildi: "Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya'nın baldızının oğlu, Ortahisar ilçesi Hacı Bayram Yatılı Kur'ân Kursu Yöneticisi Mustafa Bilgin'in abisinin oğlu Abdulkadir Eymen Bilgin vefat etmiştir. Cenazesi 16.02.2026 Pazartesi günü Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, degerli hocalarımıza ve yakınlarına sabırlar diliyoruz."

