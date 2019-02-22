16 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız çocuğunu uykusunda kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdü

İskoçya'da 18 yaşın altındaki kişilerin adlarının açıklanması yasak olmasına rağmen, "Şimdiye kadar böyle korkunç bir cinayet görmedim" diyen yargıç yasağı kaldırdı ve cinayeti işleyen kişinin adının Aaron Campbell olduğunu açıkladı.
117 YERİNDEN YARALADI
Campbell'ın, geçen yıl 2 Temmuz'da büyükannesinin evinden kaçırdığı Alesha MacPhail adlı çocuğa, boğarak öldürmeden önce işkence yaptığı ortaya çıkmıştı.
Cesedi ormanlık bir alana atılmış olarak bulunan çocuğun bedeninde çoğu boyun ve başında olmak üzere 117 yara izi bulundu.
Alesha MacPhail'in annesi Georgina Lochrane, bugün yazılı bir açıklama yaparak, hala kabuslar gördüğünü belirtti ve "Güzel kızımı kaybetmekten ne kadar acı çektiğimi anlatmama kelimeler yetmez. Adalet sonunda yerini buldu. Kızıma bunu yapan çocuk başka ailelere bu acıyı yaşayamayacak" dedi.
Aaron Campbell'ın cezası 21 Mart'ta açıklanacak.
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