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16. yüzyılda Avrupa'da Türk buğdayı ve Türk tahılı olarak da bilinen hangisidir?

29.05.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan tahıl ve buğday sorusu sosyal medyada gündem oldu. "16. yüzyılda Avrupa'da Türk buğdayı ve Türk tahılı olarak da bilinen hangisidir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

16. yüzyılda Avrupa'da Türk buğdayı ve Türk tahılı olarak da bilinen hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster 18 yaşındaki Robert Koleji lise öğrencisi İdil Aybala Esmer'e sorulan 400 bin liralık yarışma sorusunun yanıtı merak edildi. İşte soru ve yanıtı:

  1. yüzyılda Avrupa'da Türk buğdayı ve Türk tahılı olarak da bilinen hangisidir?

A- Mısır

B- Yulaf

C- Susam

D- Ay çekirdeği

Doğru Cevap: Mısır


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