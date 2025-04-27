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16. yüzyıldan kalma evlerini yeniliyordu! Duvarın içinde korkunç bir cisim buldu! Evlerinin yanında ise...

Nişanlısıyla yeni bir ev satın alan genç kadın, evin duvarlarında insan kemikleri bulunca şoke oldu. Üstelik evin hemen yanında bir katilin yaşadığı ortaya çıktı.

16. yüzyıldan kalma evlerini yeniliyordu! Duvarın içinde korkunç bir cisim buldu! Evlerinin yanında ise...
Jale Uslu

28 yaşındaki Emmie Brookman, 34 yaşındaki Norton Johnston ile birlikte bir ev satın aldı ve evlerinde küf bulduktan sonra evi tadilata soktu. Dış duvarın sıvasını elle yontan çift korkunç bir kemik parçası buldu.

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Genç kadın, "Sıvayı söküyorduk ve ön tarafta olduğum sırada duvardan bir şey fırladı. Kemik olduğu çok açıktı. Gerçekten ürktüm. Duvarda kemik bulduğunuzda ne yaparsınız? Dışarıda dört tane daha bulduk. İlk başta bir ceset bulacağımızı düşündük." dedi.

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Toplamda dışarıda dört kemik bulduklarını ve içeride de iki kemik bulduklarını belirten Brookman, bunlardan birinin insan parmak kemiği, geri kalanının ise hayvanlara ait olduğunu düşünüyor. Brookman, "Eskiden duvarlara kemikler ve kötülüğe karşı koymak için otlar koyarlardı. Bunun onları koruduğuna inanıyorlardı. Neredeyse her odada kemik bulduk." dedi.

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EVLERİNİN YANINDA KATİL YAŞAMIŞ

Evlerinin geçmişini araştıran ikili, hüküm giymiş katil James Hargreaves'in de yan evde yaşadığını öğrendi. Hargreaves, hizmetçisine saldırmak ve ardından genç bir avukat katibini sırtından vurmak suçundan hüküm giymiş.

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Anahtar Kelimeler:
kemik katil
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